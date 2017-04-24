В 2016 году крупнейшие автодилеры наторговали на полтора триллиона

Журнал «Автобизнесревю» подготовил список автоторговых холдингов за 2016 г. В него вошло 200 дилерских групп, каждая из которых продала за год не менее 2000 автомобилей.

100 крупнейших дилерских холдингов в 2016 г. продали примерно столько же машин, сколько и в 2015 г.: 902 591 шт. против 902 447. Динамика получилась лучше рынка, указывает главный редактор «Автобизнесревю» Евгений Еськов: если в 2015 г. доля крупнейших 100 автодилеров составляла 56,35%, то в 2016 г. – уже 63,32%. В целом же рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2016 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составил 1,43 млн шт., или на 11% меньше, чем в 2015 г.

Выручка крупнейших компаний за 2016 г. выросла на 15% и достигла 1,5 трлн руб., сообщает «Автобизнесревю», увеличила выручку и вся первая десятка дилеров, за исключением «Дженсера» (см. график). Рост выручки, объясняет Еськов, обеспечили цены на новые автомобили (по данным аналитического агентства «Автостат», за 2016 г. они в среднем увеличились на 16%), новые направления бизнеса (сервис, продажи автомобилей с пробегом, страхование, обеспечившие в среднем 27% оборота), новые салоны, которых за год появилось около 700, новые бренды – например, у «Рольфа» добавился УАЗ, у саратовского «Элвиса» – Kia, у красноярской «Крепости» – Bentley.

Третий год подряд лидером по выручке, по данным «Автобизнесревю», остается «Рольф»: 159 млрд руб., или на 30% больше, чем в 2015 г. Лучшую динамику в структуре «Рольфа», сообщает гендиректор Светлана Виноградова, показали продажи автомобилей с пробегом (+70%) и запчастей (+69%), а также финансовые услуги (+53%). Сервис по-прежнему ключевое звено в структуре прибыли, продолжает Виноградова, около 50%. По продажам новых автомобилей в штуках «Рольф» лидирует четвертый год подряд, констатирует она, доля компании превышает 5%.

Впервые на 2-е место по продажам в штуках вышел региональный автодилер: казанский «Транстехсервис» обогнал «Мэйджора». По данным «Автобизнесревю», «Транстехсервис» продал на 10,6% больше автомобилей, чем в 2015 г., – 44 616, это на 38% меньше, чем «Рольф». Но по выручке «Мэйджор» значительно опередил «Транстехсервис»: 100 млрд и 60 млрд руб. соответственно.

На Москву и Санкт-Петербург приходится основная доля продаж премиум-сегмента, в регионах продаются в основном массовые бренды, этим объясняется различие в финансовых показателях дилерских групп, объясняет коммерческий директор «Транстехсервиса» Тимур Валиуллин. У покупателей в регионах доходы ниже, поэтому региональные дилеры стремятся создавать такие предложения, чтобы клиент покупал на месте, продолжает он. Связаться с представителем «Мэйджора» не удалось.

«Автоспеццентр» по выручке в рейтинге сместился с 3-го на 4-е место, хотя выручка и выросла до 59,2 млрд руб. – на 12,5%.

Повлияли продажи более дорогих автомобилей в линейке одного бренда и, как следствие, рост среднего чека и средней стоимости проданной машины, объясняет зампред правления «Автоспеццентра» Александр Зиновьев. В штуках «Автоспеццентр» поднялся с 6-го на 5-е место: 31 170 машин, на 3,3% больше, чем в 2015 г.

Замыкает пятерку лидеров, по данным «Автобизнесревю», «Автомир» с выручкой 58,9 млрд руб. Корректная цифра выручки – 69 млрд руб., возражает член правления «Автомира» Алексей Пономарев: компания работает в среднеценовом сегменте, лучше продавались машины стоимостью от 600 000 до 900 000 руб. Выручка росла и за счет продажи автомобилей с пробегом (+43%). В штуках «Автомир» увеличил продажи на 9,5% до 41 810 новых автомобилей, по данным «Автобизнесревю». В московских салонах «Автомира» продажи новых автомобилей в 2016 г. увеличились на 0,8%, а в регионах – на 21,6%, так как в регионах закрылось больше дилеров, объясняет Пономарев.

В рейтинге «Автостата» по продажам автомобилей с пробегом лидируют также «Рольф» (33 124 автомобиля) и «Транстехсервис» (21 819 автомобилей), следом идут «Автомир» (15 387), Fresh Auto (11 247) и «Фаворит моторс» (11 231).