Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Рынок падал, лидеры росли

В 2016 году крупнейшие автодилеры наторговали на полтора триллиона

Количество проданных автомобилей практически не изменилось.
Третий год подряд лидером по выручке, по данным «Автобизнесревю», остается «Рольф»
Третий год подряд лидером по выручке, по данным «Автобизнесревю», остается «Рольф»
Е. Егоров / Ведомости

Журнал «Автобизнесревю» подготовил список автоторговых холдингов за 2016 г. В него вошло 200 дилерских групп, каждая из которых продала за год не менее 2000 автомобилей.

100 крупнейших дилерских холдингов в 2016 г. продали примерно столько же машин, сколько и в 2015 г.: 902 591 шт. против 902 447. Динамика получилась лучше рынка, указывает главный редактор «Автобизнесревю» Евгений Еськов: если в 2015 г. доля крупнейших 100 автодилеров составляла 56,35%, то в 2016 г. – уже 63,32%. В целом же рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2016 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составил 1,43 млн шт., или на 11% меньше, чем в 2015 г.

Выручка крупнейших компаний за 2016 г. выросла на 15% и достигла 1,5 трлн руб., сообщает «Автобизнесревю», увеличила выручку и вся первая десятка дилеров, за исключением «Дженсера» (см. график). Рост выручки, объясняет Еськов, обеспечили цены на новые автомобили (по данным аналитического агентства «Автостат», за 2016 г. они в среднем увеличились на 16%), новые направления бизнеса (сервис, продажи автомобилей с пробегом, страхование, обеспечившие в среднем 27% оборота), новые салоны, которых за год появилось около 700, новые бренды – например, у «Рольфа» добавился УАЗ, у саратовского «Элвиса» – Kia, у красноярской «Крепости» – Bentley.

Александр Халилов
совладелец и председатель правления «Автоспеццентра»
Дальше работать в минус невозможно, поэтому в следующем году цены на машины будут расти
«Автодилеры будут зарабатывать все меньше и меньше»

Третий год подряд лидером по выручке, по данным «Автобизнесревю», остается «Рольф»: 159 млрд руб., или на 30% больше, чем в 2015 г. Лучшую динамику в структуре «Рольфа», сообщает гендиректор Светлана Виноградова, показали продажи автомобилей с пробегом (+70%) и запчастей (+69%), а также финансовые услуги (+53%). Сервис по-прежнему ключевое звено в структуре прибыли, продолжает Виноградова, около 50%. По продажам новых автомобилей в штуках «Рольф» лидирует четвертый год подряд, констатирует она, доля компании превышает 5%.

Впервые на 2-е место по продажам в штуках вышел региональный автодилер: казанский «Транстехсервис» обогнал «Мэйджора». По данным «Автобизнесревю», «Транстехсервис» продал на 10,6% больше автомобилей, чем в 2015 г., – 44 616, это на 38% меньше, чем «Рольф». Но по выручке «Мэйджор» значительно опередил «Транстехсервис»: 100 млрд и 60 млрд руб. соответственно.

На Москву и Санкт-Петербург приходится основная доля продаж премиум-сегмента, в регионах продаются в основном массовые бренды, этим объясняется различие в финансовых показателях дилерских групп, объясняет коммерческий директор «Транстехсервиса» Тимур Валиуллин. У покупателей в регионах доходы ниже, поэтому региональные дилеры стремятся создавать такие предложения, чтобы клиент покупал на месте, продолжает он. Связаться с представителем «Мэйджора» не удалось.

«Автоспеццентр» по выручке в рейтинге сместился с 3-го на 4-е место, хотя выручка и выросла до 59,2 млрд руб. – на 12,5%.

В январе петербуржцы купили на шесть автомобилей больше, чем год назад

Повлияли продажи более дорогих автомобилей в линейке одного бренда и, как следствие, рост среднего чека и средней стоимости проданной машины, объясняет зампред правления «Автоспеццентра» Александр Зиновьев. В штуках «Автоспеццентр» поднялся с 6-го на 5-е место: 31 170 машин, на 3,3% больше, чем в 2015 г.

Замыкает пятерку лидеров, по данным «Автобизнесревю», «Автомир» с выручкой 58,9 млрд руб. Корректная цифра выручки – 69 млрд руб., возражает член правления «Автомира» Алексей Пономарев: компания работает в среднеценовом сегменте, лучше продавались машины стоимостью от 600 000 до 900 000 руб. Выручка росла и за счет продажи автомобилей с пробегом (+43%). В штуках «Автомир» увеличил продажи на 9,5% до 41 810 новых автомобилей, по данным «Автобизнесревю». В московских салонах «Автомира» продажи новых автомобилей в 2016 г. увеличились на 0,8%, а в регионах – на 21,6%, так как в регионах закрылось больше дилеров, объясняет Пономарев.

В рейтинге «Автостата» по продажам автомобилей с пробегом лидируют также «Рольф» (33 124 автомобиля) и «Транстехсервис» (21 819 автомобилей), следом идут «Автомир» (15 387), Fresh Auto (11 247) и «Фаворит моторс» (11 231).

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