Корейская Hyundai хочет выпускать двигатели в России

Hyundai, у которой есть автозавод в Санкт-Петербурге и контрактный выпуск машин в Калининграде, хочет наладить в России выпуск двигателей. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. «У них есть две возможности: первая – построить полностью с нуля завод двигателей, вторая – разместить необходимый объем на заводе по производству двигателей, например в Калуге (группа Volkswagen), либо в Татарстане, в «Алабуге» (Ford Sollers), либо на «АвтоВАЗе» (выпускает двигатели для Lada и марок альянса Renault-Nissan. – «Ведомости»)», – пояснил он.

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