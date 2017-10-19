Сланцевый бум, возможно, достиг пика
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Нефть подорожала в октябре из-за роста напряженности между Ираком и проголосовавшим за независимость Курдистаном. В среду цена барреля Brent превышала $58. Но ее послекризисные попытки преодолеть отметку в $60 в декабре – феврале и в сентябре заканчивались неудачей: многие участники рынка полагают, что такая цена позволит производителям сланцевой нефти в США быстрей наращивать добычу. Но появляются признаки, что сланцевый бум достиг максимума.
Росту цены препятствуют опасения, что она может выйти за верхний предел «сланцевого диапазона», отмечают трейдеры. Этот термин в 2015 г. предложил Оливье Жакоб, управляющий директор Petromatrix, чтобы обозначить цены, которые позволяют сланцевым добытчикам работать, не наводняя мировой рынок нефтью, с одной стороны, и не разоряясь – с другой. Поначалу Жакоб определил его в $45–65 за баррель WTI, но затем рост эффективности сланцевой добычи заставил его понизить оценку до $40–60 по фьючерсу на декабрь следующего календарного года. (Цены более дальних фьючерсов обычно выше, чем на ближайший контракт, и производители используют их для хеджирования.) «Есть признаки, что даже нефтяные компании России и ОПЕК считают рост выше $60 чрезмерным, так как может вырасти предложение сланцевой нефти. А они этого не хотят», – сказал Жакоб Financial Times (FT).
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