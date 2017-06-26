Сланцевая революция породила еще один бум – в производстве пластика

LyondellBasell, в конце прошлого десятилетия объявившая о банкротстве в США (на фото - ее завод полимеров в Техасе), - одна из тех, возрождению бизнеса которых помогла сланцевая революция Aaron M. Sprecher / Bloomberg

Сланцевая революция привела к росту добычи нефти и газа в США на 57% за прошедшее десятилетие. Одним из ее, как казалось поначалу, вторичных эффектов стал масштабный рост предложения побочных продуктов добычи – этана, бутана и пропана. Раньше значительные их объемы просто сжигались с попутным газом, но падение цен на них в результате сланцевой революции породило настоящий бум в сфере производства пластика.

Из этана получают этилен, а он, в свою очередь, используется для производства полиэтилена. И когда Dow Chemical отправляет гранулы полиэтилена в Бразилию, а там из них делают пакетики для детского фруктового или овощного пюре, покупающие его родители в Рио-де-Жанейро на себе ощущают последствия сланцевой революции в США.

В течение ближайшего года Dow Chemical завершит строительство новых и расширение существующих мощностей на $8 млрд вдоль побережья Мексиканского залива, чтобы в разы нарастить экспорт пластиковой продукции. Но она не одна участвует в крупнейшей трансформации американской нефтехимической отрасли. По данным Химического совета США, сейчас реализуются или планируются нефтехимические проекты на $185 млрд. В прошлом году инвестиции в химические заводы составили половину всех капиталовложений в производственном секторе США – против менее 20% в 2009 г., согласно Бюро переписей.

Такие гиганты, как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, спешат воспользоваться широкими возможностями, которые предоставляет обилие дешевых побочных продуктов сланцевой добычи. Они расширяют мощности, производящие материалы, которые в конечном итоге применяются для выпуска бесчисленного количества товаров – от защитных щитков на колесах автомобилей до смартфонов и пластиковых бутылок.

«Мы наблюдаем тектонический сдвиг в производственном балансе нашего полушария», - говорит Эндрю Ливерис, генеральный директор Dow Chemical, имея в виду рост производства в США. Его компания намерена увеличить уже запланированные инвестиции и вложить в новые проекты в США еще $4 млрд в ближайшие пять лет.

По данным Химического совета США, компании запускают в стране 310 новых нефтехимических проектов. Учитывая распространение электромобилей и сервисов совместного использования машин, долгосрочные перспективы моторного топлива представляются несколько туманными, а мировые потребности в пластике будут расти на протяжении десятилетий.

Теоретически это делает вложения в нефтехимию одной из самых безопасных инвестиций среди тех, что связаны с ископаемым топливом.

По оценкам аналитиков, спрос на пластик растет как минимум в 1,5-2 раза быстрее мирового ВВП. Энергетические компании получат новые рынки сбыта побочных продуктов добычи, благодаря чему сама она в ближайшие годы может стать более рентабельной. А нефтехимические компании рассчитывают, что благодаря сланцевой добыче цена на сырье — их основная статья расходов — останется низкой еще долгие годы. В результате чистый экспорт из США продукции нефтехимии, включая пластик, удобрения, клеящие вещества и растворители, может вырасти с $17 млрд в 2016 г. до $110 млрд в год к 2027 г., прогнозируют в IHS Markit. Это близко к текущим объемам экспорта нефти из Саудовской Аравии.

«Ни одна другая отрасль не приблизилась к таким темпам роста», - говорит экономист IHS Томас Руневич.

Новые инвестиции превратят США в крупнейшего экспортера пластика и снизят дефицит торгового баланса, ожидают экономисты. По прогнозам Химического совета, к 2025 г. это добавит $294 млрд к объему производства в США и прямо или косвенно будет способствовать созданию 462 000 рабочих мест. Правда, аналитики предупреждают, что автоматизация ограничивает потенциал роста занятости.

Большие возможности В 2016 г. потребление этилена в мире превысило 147 млн т, а в 2023 г. для удовлетворения мирового спроса производство должно будет составить более 186 млн т, по оценке Wood Mackenzie. По ее прогнозу, экспорт полиэтилена из США составит в 2020 г. $10,5 млрд.

В нефтехимический сектор США инвестируют многие иностранные компании, в том числе государственная химическая компания из Саудовской Аравии и крупнейшие нефтехимические компании Бразилии, Японии и Таиланда. В апреле Exxon объявила о выборе в штате Техас места для строительства нефтехимического комплекса стоимостью $9,3 млрд совместно с Saudi Basic Industries. Он станет крупнейшим заводом такого типа в мире и будет производить этилен, основное сырье для пластика, в объеме 1,8 млн т в год. Всего Exxon инвестирует $20 млрд в нефтехимические заводы на побережье Мексиканского залива.

В этом году начнет работать строившийся четыре года завод Chevron Phillips (совместное предприятие Chevron и Phillips 66) в Бэйтауне, шт. Техас, который будет выпускать 1,5 млн т этилена в год. На аналогичную производственную мощность к концу года выйдет и завод Dow Chemical во Фрипорте, шт. Техас. Компания планирует экспортировать не менее 20% производимого в США пластика и особенно внимательно присматривается к рынку стран Латинской Америки.

В Dow Chemical ожидают бурного роста поставок пластиковой упаковки для детского питания в Бразилию. По данным исследования Всемирной организации здравоохранения, проведенного в 2015 г., все больше строящих карьеру бразильских женщин предпочитают готовое детское питание в инновационной упаковке, позволяющее экономить время. Можно ожидать, что продажи мягкой и жесткой пластиковой упаковки в Бразилии будут расти примерно на 10% в год, говорится в документе.

«Мы извлекаем преимущества из роста населения, развития среднего класса и динамичного образа жизни людей. И инвестиционные проекты на берегу [Мексиканского] залива очень важны для нас», - говорит Палома Алонсо, вице-президент Dow, курирующая продажи пластика в Южной Америке.

По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу десятилетия мощности нефтехимической отрасли США по производству этилена вырастут на 50%.

Перевели Михаил Оверченко и Надежда Беличенко