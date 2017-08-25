Нефтетрейдеры не понимают, почему дешевеет WTI
А сланцевые производители в США не желают уступать ОПЕК+
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Цены на WTI могут снизиться еще сильнее в ближайшие недели, когда Вашингтон сократит на 14 млн баррелей свой стратегический нефтяной резерв
Daniel Acker / Bloomberg
Нефтяные трейдеры наблюдают в последнее время необычную картину. Коммерческие запасы сырой нефти в США падают в течение восьми недель подряд и сократились до уровня начала 2016 г. Рост числа вводимых в эксплуатацию буровых практически сошел на нет. А спрос на нефть со стороны водителей в США превзошел этим летом все ожидания.
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