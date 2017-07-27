США теряют запасы нефти
- Виталий Петлевой
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На этой неделе цена на нефть перешагнула психологически важную отметку в $50 за баррель и подорожала к 16.00 мск среды до $51 за баррель. Так дорого нефть не стоила с начала лета, следует из данных Bloomberg. Причиной роста цены на 1,5% в среду стало сокращение стратегических запасов нефти в США, статистику об этом опубликовало Energy Information Agency (EIA). За неделю запасы сократились на 7,2 млн до 483,4 млн барр., следует из документа. Так мало нефти в хранилищах США не было с середины прошлого года, согласно данным EIA (пик был в марте 2017 г. – 535,5 млн барр.). С того момента хранилища опустели на 52,1 млн барр. Темпы опустошения запасов усилились с наступлением лета, если в апреле – мае еженедельно из хранилищ выкачивали по 2–3 млн барр. нефти, то в июле – 6–7 млн барр.
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