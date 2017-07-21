Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Китай покупает резервную нефть
Китай купил первую нефть из резервов США
Страна ищет новых поставщиков из-за сокращения добычи странами ОПЕК
- Артур Топорков
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Рынок еще не раз будет наблюдать подобные сделки, считает эксперт Екатерина Грушевенко
Kim-Kyung-Hoon / REUTERS
Груз нефти Bryan Mound объемом 550 000 барр. в порт Циндао доставил супертанкер Cosrising Lake, зафрахтованный PetroChina, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и данные системы слежения за судами. Партию сернистой нефти из стратегических запасов США PetroChina приобрела в марте за $28,8 млн. Согласно информации минэнерго США, плотность купленной Китаем нефти по API составляет 33,3 градуса, среднее содержание серы – 1,4%. Схожие параметры имеют ближневосточные сорта, например Oman, пишет агентство.
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