США наращивают экспорт нефти в Китай

Доходы от поставок американской нефти в Китай могут превысить $1 млрд в этом году Feature China / Barcroft Images

Когда конгресс США в конце 2015 г. отменил 40-летний запрет на экспорт нефти, мало кто ждал, что американские нефтяники станут активно поставлять ее в Китай. Однако из-за избытка предложения нефть в США стала дешевле, чем у ближневосточных конкурентов. В результате, за первые пять месяцев 2017 г., согласно таможенным данным, Китай импортировал из США около 100 000 баррелей нефти в день. Это в 10 раз больше среднего показателя за 2016 г. Причем в апреле и мае среднедневной импорт превышал 180 000 баррелей.

Американские нефтяники с энтузиазмом восприняли открывшиеся им возможности. Участники отрасли и местные власти теперь стремятся переоборудовать порты в Мексиканском заливе, чтобы они могли принимать крупные суда для транспортировки нефти по всему миру.

США по-прежнему сильно отстают от крупнейших экспортеров нефти в Китай – России, Саудовской Аравии и Анголы. Однако доходы от поставок туда американской нефти могут значительно превысить $1 млрд в 2017 г., тогда как в прошлом году они составили $150 млн, согласно таможенным данным.

Спрос на нефть из США стал расти в результате стечения нескольких факторов. Снижение добычи на стареющих месторождениях в самом Китае заставило искать искать новые источники поставок. В январе-мае 2017 г. импорт вырос на 13% в годовом выражении, согласно таможенным данным. Между тем, в США на фоне сланцевого бума был снят запрет на экспорт нефти. Свою роль сыграла и политическая неопределенность на Ближнем Востоке. «Если у нас есть возможность покупать [нефть] где-то еще, мы должны ей пользоваться. Главное условие – это должно быть экономически выгодно», – говорит Линь Боцян из Сямэньского университета, консультировавший Пекин по нефтяной политике.

Чаша весов склонилась в пользу США отчасти благодаря соглашению ОПЕК о сокращении добычи. Оно привело к росту цен на сорта Brent и Dubai, причем если в конце сентября 2016 г., когда нефть стала дорожать после предварительной договоренности стран ОПЕК пойти на сокращение производства, разница между ними была около $3, то теперь Dubai стоит чуть дороже Brent. Между тем, американская нефть WTI в этом году быстрее падала в цене из-за увеличения сланцевой добычи, и в пятницу стоила дешевле Brent и Dubai более чем на $2 за баррель.

Экспорт американской нефти, к тому же, является положительным моментом в непростых отношениях США и Китая, у которых много разногласий из-за Северной Кореи, торговли, территориальных споров в Южно-Китайском море и хакерских скандалов. На энергетических конференциях в Пекине и Сингапуре в марте представители китайской госкомпании Unipec говорили о новом золотом веке в торговле энергоресурсами между двумя странами. Кроме того, наряду с ростом поставок природного газа экспорт нефти может помочь США сократить дефицит торгового баланса с Китаем. Это ключевая цель администрации Дональда Трампа.

Но поставки американской нефти в Китай могут сократиться так же быстро, как и до сих пор росли. Ведь она должна быть дешевле, чем у конкурентов, чтобы компенсировать более высокие издержки на транспортировку. Путь танкера в Китай из Мексиканского залива занимает около шести недель, а с Ближнего Востока – три недели.

Снизить издержки можно за счет эффекта масштаба, но для этого нужны супертанкеры, способные вместить 2 млн баррелей. Для их использования необходимо, в свою очередь, модернизировать американские порты. Иначе придется перегружать на них нефть с менее крупных кораблей посреди Мексиканского залива. В мае Occidental Petroleum впервые приняла такой супертанкер в своем нефтяном терминале в бухте Корпус-Кристи, штат Техас. «Это кардинально изменит» ситуацию с экспортом, говорит вице-президент Occidental Синтия Уокер. По оценкам компании, на ее терминал приходится 25% поставок нефти за рубеж, и благодаря росту спроса в Азии экспорт может увеличиться с примерно 500 000 баррелей в день в 2016 г. до 3 млн баррелей в день в ближайшие годы.

Но американским нефтяникам по-прежнему необходимо убеждать китайских нефтепереработчиков, что их нефть подходит для их НПЗ, ведь они изначально предназначались для работы с более тяжелыми сортами. По словам аналитиков, американцы могут предложить смешивать их нефть с сортами, имеющими большее содержание серы, но на отработку этого процесса уйдет время.

Ближневосточные нефтяные гиганты вряд ли легко уступят долю на китайском рынке. Saudi Aramco, например, пытается найти в Китае инвесторов для участия в своем запланированном IPO. Так Китай стал бы заинтересован в успехе Саудовской Аравии. Также королевство в среду снизило цены на поставки нефти в Азию. Перспектива дальнейшего снижения цен представляет наибольшую угрозу для американских экспортеров, ведь у Пекина пропадет стимул к диверсификации импорта.

Перевел Алексей Невельский