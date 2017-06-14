Российские нефтяники увеличили поставки в Европу и Китай

Российские нефтяники в 2016 г. успешно защищали от конкурентов свои крупнейшие зарубежные рынки – поставки в Европу и Китай выросли на 11,9 и 23,8% М. Стулов / Ведомости

В последние два года российские нефтяные компании резко увеличили поставки нефти за рубеж. Если несколько лет до этого экспорт падал, то в 2015–2016 гг. вырос почти на 14% при несопоставимо меньшем росте добычи. Происходило это на фоне резко увеличившегося предложения нефти на мировом рынке, что привело к обвалу цен на сырье. В прошлом году они достигли низшей отметки с начала 2006 г. – $28 за баррель.

Но в открытой статистике до сих пор не было данных о том, в какие страны шла российская нефть. С прошлого года частично такую статистику стала публиковать BP в ежегодном статистическом обзоре. Вчера компания обнародовала отчет за прошлый год.

Из документа следует, что крупнейшие рынки сбыта российской нефти – Европа и Китай. Туда ушло почти 84% сырья, поставленного на экспорт. Российская нефть, как и газ, доминирует в Европе. Поставки сюда выросли на 11,9% до 177,4 млн т нефти (35,5% от всего импорта региона). Экспорт в Китай взлетел на 23,8% до 52,5 млн т (13,7%). Больше сырья эта страна покупала только в странах Ближнего Востока (68,4 млн т) и Западной Африки (59,5 млн т).

Также BP отмечает рост поставок в США (на 35% до 1,9 млн т), Центральную и Южную Америку (в 3 раза – до 2,9 млн т) и Индию (тоже в 3 раза – до 300 000 т).

Снижались поставки в Японию (с 14,2 млн до 10 млн т) и страны СНГ (с 23,2 млн до 18,2 млн т).

При этом в целом российский экспорт в прошлом году рос адекватно мировым поставкам. Поэтому в целом доля отечественных нефтяников на глобальном рынке почти не изменилась – 12,93%.

Десятилетиями стабильный рынок торговли нефтью структурно меняется, констатирует аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. «Действуют несколько факторов: на первом месте – волатильность цен на нефть, желание стран-экспортеров при низких ценах наполнить свои бюджеты, а также стремление прогрессивных стран снизить зависимость от традиционных энергоносителей», – указывает эксперт. В 2013–2014 гг. Саудовская Аравия практически потеряла рынок США из-за роста внутреннего производства, в том числе на сланцевых месторождениях. Но при этом Саудовская Аравия проводила агрессивную маркетинговую политику и предпочитала сохранить рынок, пренебрегая ценой на нефть, добавляет глава Argus в России и странах СНГ Вячеслав Мищенко.

В Азию поставляют нефть многие компании, в том числе «Роснефть», Иркутская нефтяная компания и «Сургутнефтегаз», констатирует Нестеров. Активное увеличение экспорта в Китай из России аналитики «Атона» Александр Корнилов и БКС Кирилл Таченников связывают с запуском ВСТО, по которому можно доставить нефть почти до границ Китая. Главный драйвер увеличения поставок – «Роснефть», которая начала исполнять свои обязательства по долгосрочным предоплаченным контрактам с Китаем, указывают эксперты.

«Роснефть» активно развивает международную торговлю», – признает ее представитель. «Компания нарастила поставки на традиционном европейском направлении и существенно укрепила свои позиции на растущем восточноазиатском рынке, – продолжает он. – Поставки на восток за 2016 г. выросли на 8,6% до 43,1 млн т. Только в Китай поставки по долгосрочным контрактам увеличились на 7%». Конкретных цифр он приводить не стал.

В Европе падает собственная добыча, отмечает Таченников. Да и для российских компаний это исторический регион-партнер, связанный с нами как сетью трубопроводов, так и через порты, комментирует Корнилов.

В Азии нефти не хватает, считает Нестеров, и Россия могла бы начать поставлять туда еще больше. Правда, до Японии и Сингапура выстроить эффективную логистику сложно, полагает Корнилов. Увеличение поставок нефти в Японию связано в том числе с отменой иранских санкций. Саудовская Аравия и ОАЭ в период перед снятием санкций отгрузили в Пакистан, Китай и Японию довольно большие партии нефти и при этом со скидками из-за опасения потерять эти рынки, говорит Нестеров.

«На нефтяные цены давит более экологически чистый газ, его подпирают возобновляемые источники энергии, – говорит Нестеров. – Например, Япония и Южная Корея пересматривают сейчас свои энергетические стратегии до 2030 г., делают акцент на возобновляемые источники энергии». Но когда и если ограничения на добычу нефти стран ОПЕК и присоединившихся государств будут сняты, Россия окажется в довольно выгодном положении. К примеру, у «Роснефти» сохранятся и могут быть увеличены поставки на НПЗ Германии, кроме того, компания закрывает сделку по покупке НПЗ в Индии у Essar, что также позволит увеличить отгрузки в этот регион, говорит Нестеров. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в недавнем интервью FT не стал скрывать, что его компания готова к снятию ограничений. О готовности быстро наращивать добычу в случае отмены соглашения ОПЕК+ говорили и топ-менеджеры «Газпром нефти».