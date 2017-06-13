Саудовская Аравия пытается сократить избыток нефти в США

Данные о запасах нефти в США очень важны для участников рынка, поэтому Саудовская Аравия сокращает поставки нефти в эту страну Dana Smillie/Bloomberg

Нефтедобыча в странах ОПЕК увеличилась в мае до 32,14 млн баррелей в день в основном в результате роста активности трех членов организации – Ливии, Нигерии и Ирака. В апреле производство составило 31,8 млн баррелей, его рост стал самым значительным с ноября прошлого года.

Ливия и Нигерия не участвуют в соглашении о сокращении суточной добычи на 1,8 млн баррелей, которое страны картеля и еще 11 производителей заключили в конце 2016 г. и продлили в мае до марта 2018 г. Однако в мае добыча в этих двух странах увеличилась более чем на 350 000 баррелей, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК, обнародованном во вторник. Участвующий же в договоренности Ирак нарастил ее на 44 000 до 4,4 млн баррелей в день.

Цены на нефть, подросшие утром, отреагировали на эти новости снижением, хотя затем снова немного повысились. К 19.00 мск Brent стоила $48,67, WTI – $46,4 за баррель

Нефть подорожала в конце 2016 г. благодаря соглашению ОПЕК+, однако с начала года она подешевела почти на 15%. После майского саммита картеля цена Brent упала ниже $50 за баррель – трейдеры сомневаются, что сокращение добычи в нынешних объемах позволит в скором времени сократить избыточные запасы. Запасы нефти и нефтепродуктов в развитых странах ОЭСР хотя и сократились в последние месяцы, по-прежнему существенно превышают 3 млрд баррелей, говорится в докладе картеля. Он ориентируется на сокращение запасов до среднего уровня за последние пять лет; сейчас они превышают цель на 251 млн баррелей против 339 млн в конце 2016 г.

Между тем, руководитель ливийской National Oil Corporation заявил, что она ставит своей целью добывать в конце года значительно больше 1 млн баррелей в день (в последнее время добыча составляет примерно 600 000-800 000 баррелей). «Уже можно начать размышлять о том, что будет с целью ОПЕК провести ребалансировку рынка, если предложение в этих двух странах [Ливии и Нигерии] стабилизируется на нынешних уровнях, которые не наблюдались уже несколько лет», – сказал Financial Times Тамас Варга из брокерской компании PVM.

Темпы сокращения запасов ускорятся в ближайшие 3-4 месяца, заявил в воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Его страна, по данным ОПЕК, которые организация собирает из вторичных источников (от аналитиков, нефтетрейдеров, судоходных компаний), в последние два месяца добывала около 9,94 млн баррелей. Сама Саудовская Аравия заявила, что сократила добычу в мае на 66 200 баррелей до 9,88 млн в день.

Она предпринимает и дополнительные усилия, чтобы ускорить ребалансировку рынка, сообщает The Wall Street Journal.