Нефтяной рынок попал под власть «медведей»

Anton Meres / Reuters

Нефтяной рынок вошел в «медвежью» фазу в результате того, что цена на торгах во вторник упала более чем на 20% с последнего максимума, достигнутого в январе. На торгах 3 января цена Brent поднималась до $58,37 за баррель (в предыдущий раз на таком же уровне она была в июле 2015 г.), а во вторник падала до $45,42, по данным Bloomberg. Это снижение на 22,2%.

По данным на 19.00 мск, Brent стоила $45,85.

Рост буровой активности в США, увеличение добычи в Ливии и Нигерии, повышенная активность ОПЕК в мае, отсутствие четких признаков сокращения коммерческих запасов нефти – все эти факторы негативно отражаются на настроениях участников рынка. Хотя спрос на нефть, как ожидается, подрастет в ближайшие месяцы благодаря устойчивому росту мировой экономики, трейдеры сейчас снова больше озабочены предложением. «Может быть, будущее и выглядит ярким для цен на нефть, но настоящее – нет», – сказал Financial Times Тамас Варга из лондонской брокерской компании PVM; не нужно самообольщаться, немедленного восстановления котировок ждать не стоит, считает он.

На текущем уровне цена Brent находилась в середине ноября 2016 г., перед ростом в ожидании саммита ОПЕК в конце месяца, на котором было решено сократить добычу. Затем, в декабре, к картелю присоединились еще 11 стран, и общий объем сокращений должен был составить, в соответствии с договоренностью, 1,8 млн баррелей в день.

В конце мая страны ОПЕК+ продлили соглашение до марта 2018 г. Однако выросшие в результате прошлогодней договоренности цены на нефть позволили сланцевым производителям в США захеджировать будущие поставки на максимальных за последние годы ценовых уровнях и активно наращивать добычу. Число нефтяных буровых установок в США, по данным Baker Hughes, растет уже 22 недели подряд и достигло 747. В мае 2016 г. оно падало до минимальных во время кризиса 316.

Добыча в США, по данным Управления энергетической информации (EIA), с конца апреля держится на уровне 9,3 млн баррелей в день. EIA прогнозирует среднюю добычу в 2017 г. на этом же уровне, в 2018 г. – 10 млн баррелей в день.

Кроме того, в последее время растет добыча в Ливии и Нигерии, которые освобождены от участия в соглашении ОПЕК. Представители Ливии заявляют, что в ближайшие недели добыча там достигнет 1 млн баррелей в день. В начале июня добыча там составляла примерно 600 000-800 000 баррелей. После того как государственная нефтяная компания Ливии разрешила спор с немецкой Wintershall, добыча в последние дни выросла на 50 000 до 885 000 баррелей в день, сказал Reuters знакомый с ситуацией человек.

С конца мая, когда прошел последний саммит ОПЕК, Brent и американская нефть WTI упали примерно на 15%.

«Хотя мы по-прежнему осторожно оцениваем перспективы нефтяных рынков в 2018 г., прогнозируя среднюю цену Brent на уровне $45 за баррель, последние события на рынке выглядят гораздо более «по-медвежьи», чем мы ожидали», – пишут в отчете аналитики JPMorgan Chase. Правда, они ожидают некоторого улучшения ситуации в ближайшие недели.

Ситуация с коммерческими запасами нефти и нефтепродуктов пока не дает оснований для восстановления рынка, пишут в отчете аналитики Morgan Stanley. Запасы там, где их можно посчитать – в ОЭСР и некоторых других странах, включая Китай, в I квартале росли со скоростью около 1 млн баррелей в день, отмечают они.

Рынок движется в правильном направлении и ему просто нужно время, чтобы провести ребалансировку, заявил в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Если спрос на нефть продолжит достаточно быстро расти, сокращения, предпринятые ОПЕК, в ближайшие месяцы начнут всерьез отражаться на запасах нефти, согласен Майкл Ротман из Cornerstone Analytics. «То, что картель уменьшает приток сырой нефти в хранилища примерно на 50 млн баррелей в месяц, само по себе играет большую роль», – сказал он FT.

Саудовской Аравии как лидеру ОПЕК нужно прикладывать больше усилий, полагает Оливье Жакоб из Petromatrix, ведь ее экспорт на уровне 7 млн баррелей в день соответствует средним историческим значениям. То есть получается, что королевство прикладывает минимум усилий для поддержки цен на нефть, указывает Жакоб.