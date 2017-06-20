Курс доллара превысил 59 рублей впервые с 15 марта

Российская валюта дешевеет к доллару и евро в ходе торгов во вторник Е. Разумный / Ведомости

Российская валюта дешевеет к доллару и евро в ходе торгов во вторник. Курс доллара впервые с 15 марта превысил отметку в 59 руб., следует из данных Московской биржи. Курс европейской валюты обновил максимум с середины декабря прошлого года.

К 15.38 мск курс доллара вырос на 87 коп. до 59,31 руб., евро – на 1 руб. до 66,18 руб. Официальный курс доллара, установленный Банком России на 21 июня, вырос на 62 коп. до 58,58 руб. Официальный курс евро повышен на 45,96 коп. до 65,32 руб.

Как считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», основными причинами падения валютного курса рубля к доллару и евро стало, с одной стороны, возобновившееся падение цен на нефть, а с другой – снижение интереса мировых инвесторов к операциям carry trades после повышения ставок Федрезервом США и одновременного снижения ключевой ставки Банком России. Reuters отмечает, что рубль обновил многомесячные минимумы в том числе из-за обострения ситуации в Сирии, но негатив частично компенсируется продажей экспортной выручки под налоги и дивиденды, а также возможной отсрочкой в принятии новых санкций США против России.

Августовские фьючерсы на нефть Brent к 15.43 мск подешевели на 2,37% до $45,8 за баррель - это минимум с ноября 2016 г.. Цена фьючерса на WTI упала на 2,62% до $43,04 за баррель. Инвесторы ждут данных о запасах в США, которые будут опубликованы в среду. Уровень резервов топлива в США все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние пять лет.

Запасы в мире в целом остаются высокими, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК. По оценке аналитиков Morgan Stanley, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в I квартале росли примерно на 1 млн баррелей в сутки. Производство нефти в Ливии выросло более чем на 50 000 баррелей в сутки после того, как национальная нефтяная компания урегулировала спор с немецкой Wintershall, сообщил Reuters источник в Ливии.

В понедельник рубль обновил минимум с января 2017 г. к евро и минимум с начала мая к доллару. Президент ВТБ Андрей Костин во вторник заявил, что ослабление рубля в текущих условиях не будет длительным.

«Мы считаем, что ослабление рубля будет небольшим. На конец года наши аналитики видят курс рубля на уровне 58 руб. к доллару - примерно 3-5% ослабление, не более. Мы не ожидаем жуткого скачка в одну или другую сторону», - сказал Костин в кулуарах лондонской сессии форума «Россия зовет!».