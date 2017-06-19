Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: ЦБ ставкой не рискует
ЦБ минимально снизил ключевую ставку
Структурные проблемы экономики не дают регулятору сильнее смягчать политику
- Елизавета Базанова,
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
ЦБ минимально снизил ключевую ставку
А. Астахова / Ведомости
Центробанк в пятницу опустил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 9% годовых. Аналитики ждали снижения, но расходились в оценках, каким будет шаг – таким или вдвое большим. Решение совет директоров принял единогласно, призналась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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