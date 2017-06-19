Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: ЦБ ставкой не рискует

ЦБ минимально снизил ключевую ставку А. Астахова / Ведомости

Центробанк в пятницу опустил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 9% годовых. Аналитики ждали снижения, но расходились в оценках, каким будет шаг – таким или вдвое большим. Решение совет директоров принял единогласно, призналась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.