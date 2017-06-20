Республиканцы притормозили голосование о расширении санкций против России

Лидеры республиканцев в палате представителей конгресса США направили законопроект о расширении антироссийских санкций на рассмотрение в комитет по иностранным делам, пишет Associated Press.

Представитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел опасается, что направление законопроекта в комитет и отсрочка голосования по нему дадут возможность администрации Дональда Трампа ослабить поправки. По его мнению, республиканцы должны рассмотреть законопроект, не откладывая, чтобы палата представителей США могла за него проголосовать и направить на подпись президенту. Любое другое действие, добавил Энгел, «застопорит этот процесс и даст Белому дому время, чтобы ослабить ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности».

Представитель спикера палаты Пола Райана сообщила, что, по мнению Райана, конгресс должен сделать больше для привлечения России к ответственности. В то же время Стронг не уточнила, сколько времени потребуется комитету на рассмотрение законопроекта и будут ли внесены в него поправки.

В прошлую среду законопроект был одобрен сенатом США. В документ внесено новое положение, по которому президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без согласия конгресса. Согласно законопроекту на минфин США накладывается обязательство доложить конгрессу о последствиях распространения санкций на суверенный долг России. До сих пор США никаких ограничений для правительства России не вводили.