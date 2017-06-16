Володин назвал расширение санкций США против России неприемлемым для Европы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение сената США о расширении антироссийских санкций тупиковым и неприемлемым для европейских партнеров.

«Что касается истории, связанной с нынешними отношениями с США и последними решениями, которые были приняты на уровне сената, конечно, они носят совершенно тупиковый характер», - сказал Володин в Госдуме на встрече с первым заместителем президента Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом.

По мнению Володина, «с позиции силы нельзя вести диалог, и тем более это неприемлемо для парламента». Он также выразил недоумение, почему парламентарии США не обсудили санкционные меры со своими коллегами в европейских странах. «Тем более это неприемлемо, когда, принимая решения, затрагивают интересы европейских стран и не удосуживаются обсудить эти вопросы европейскими парламентариями», - сказал председатель Госдумы.

«Неумение слышать и разговаривать приводит, как правило, к ошибкам, от этих ошибок могут страдать люди», - констатировал Володин. По его словам, такие ошибки были допущены в Ираке, Ливии, и их уже признали сами США, и в Сирии.

В среду сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана и России. В документе внесено новое положение, по которому президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без согласия конгресса. Также на минфин США накладывается обязательство доложить конгрессу о последствиях распространения санкций на суверенный долг России. До сих пор США никаких ограничений для правительства России не вводили.

Накануне министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель и канцлер Австрии Кристиан Керн выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали планы США усилить санкции в отношении России. «Прежде всего, мы видим угрозу экстерриториальных санкций европейским предприятиям, которые занимаются выстраиванием энергообеспечения Европы», — говорится в заявлении.