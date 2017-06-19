Рубль дешевеет к доллару и евро Е. Разумный / Ведомости

С открытия торгов в понедельник, 19 июня, рубль падает к доллару и евро. Особенно он слабел к евро: к 11.00 мск курс евро вырос на 31 коп. с закрытия пятницы до 65 руб., это минимум с января 2017 г. В это же время доллар стоил 58,1 руб., что является максимальным значением с начала мая. После этого рубль еще несколько раз пересекал границу в 58 руб. к доллару и 65 руб. к евро. К 13.00 мск за доллар давали 58,1 руб., за евро – 65 руб.

Цена августовских фьючерсов на Brent за понедельник выросла на 0,3% до $47,5 на 13.00 мск после падения в середине прошлой недели.

Во-первых, цены на нефть снизились на 10%, во-вторых, на прошлой неделе было два решения по ставкам – ФРС и российского ЦБ (первый ставку поднял до 1–1,25%, второй – снизил до 9%), называет причины ослабления рубля главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников: «Кроме того, это санкции, которые влияют на потоки капитала». Рубль был укреплен выше фундаментальных значений, соответственно, главным драйвером был спекулятивный капитал – carry trade, однако в условиях еще и возможного ужесточения санкций такие операции становятся более рискованными, инвесторы их начинают сворачивать, добавляет он. Ухудшение новостного фона в отношении активов России из-за новостей о возможном усилении санкций – одна из основных причин снижения курса рубля, признает ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Сенат США на прошлой неделе одобрил законопроект о расширении санкций по отношению к России. Например, законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а санкционных компаний из нефтегазового сектора – до 30 дней. Ограничения могут коснуться инвестиций в приватизируемые активы, а также, как заявил сенатор из Айдахо Майк Крэйпо, «в строительство трубопроводов для экспорта российских энергоресурсов» (сюда может попасть «Северный поток – 2»). Законопроект, в частности, предполагает введение санкций против тех, кто продает, дает в аренду или предоставляет «товары, услуги, технологии, информацию или поддержку» для проектов по экспорту российских энергоресурсов, а также инвестирует в них. Сенаторы также попросят минфин США рассмотреть вопрос о расширении ограничений на суверенный долг России.

Курс в районе 60 руб. к доллару более оправдан, чем 56 руб., который держался до этого, замечает руководитель трейдинга «Атона» Ярослав Подсеваткин. «Некоторое падение рубля связано с такими факторами, как сезонное нулевое сальдо платежного баланса, снижение цен на нефть и покупки валюты Минфином», – полагает он.

Рубль будет продолжать слабеть к доллару и евро в конце II квартала – III квартале по мере сезонного ухудшения сальдо счета текущих операций, прогнозирует Поддубский: «Мы ожидаем постепенного движения доллара к отметке в 60 руб., а евро – к 67–69 руб.».