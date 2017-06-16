Заправка до уровня инфляции

Автозаправочная станция — вещь недели Е. Разумный / Ведомости

На прошлой неделе цена бензина Аи-95 в России пробила отметку 40 руб. за 1 л. Бензин Аи-92 стоил 37,35 руб., дизтопливо – 38,17 руб. Такие данные привел «Интерфакс» со ссылкой на ЦДУ ТЭК Минэнерго.

Это средняя стоимость. Во многих регионах бензин давно дороже 40 руб. Например, в Москве и Московской области это произошло в январе: сейчас средняя цена – 40,47 и 40,11 руб. за 1 л соответственно. Более 41 руб. придется заплатить за 1 т бензина в южных регионах. В Республике Крым – 43,28 руб. Самое дорогое топливо всегда на Дальнем Востоке – из-за монополизма в этом регионе и дороговизны доставки: в Магаданской области цена Аи-95 – 47,70 руб., в Сахалинской – 44,06 руб. Отметку в 50 руб. перешагнули Якутия (51,73 руб.) и Чукотка (56 руб.).

Бензин в России на АЗС дорожает медленно, но всегда. Почему в стране, которая вместе с Саудовской Аравией и США входит в тройку лидеров по производству нефти, нефтепродукты не дешевеют? В США, например, заправки могут резко менять ценники в зависимости от нефтяных котировок. Дело в том, что в России нет переизбытка бензина, рынок достаточно сбалансирован. Стоимость топлива зависит от курса рубля к доллару, налогообложения (налоговая составляющая – почти 60%) и практически не зависит от мировых цен на нефть. Рост акцизов сразу влияет на стоимость литра бензина. И если нефтяные компании могут перераспределять эту нагрузку между другими секторами, у независимых АЗС такой возможности нет.

Два года назад замминистра энергетики Кирилл Молодцов обещал, что в 2018 г. наступит стабильный профицит бензина на рынке и топливо начнет дешеветь. Но у нефтяных компаний всегда есть альтернатива – продавать за рубеж (экспортная цена, как правило, выше). Есть белорусский бензин, который может покрывать российский спрос. Но, например, в этом году российский рынок был неинтересен белорусским производителям. Поэтому вряд ли на российских заправках бензин когда-нибудь начнет дешеветь. Но и резких скачков не будет. За ценами следит ФАС, задача которой – сдерживать рост в пределах инфляции. Так и было в последние годы. Правда, в этом году прогнозная годовая инфляция – 4%, а бензин на заправках уже подорожал на 3,6%. Но руководитель ФАС Игорь Артемьев в начале июня обещал, что рост цен на бензин в ближайшие годы не превысит инфляцию.

Россияне привыкли к плавному росту цен, будь то цены на хлеб, макароны или бензин. Поэтому заправки медленно продолжат поднимать цены.