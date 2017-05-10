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Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Дачники поддержали цены на бензин

Бензин дорожает быстрее инфляции

Рост цен ускорился в первые майские выходные из-за повышенного спроса и ремонтов
Бензин дорожает быстрее инфляции
Бензин дорожает быстрее инфляции
А. Гордеев / Ведомости

За январь – апрель цены на бензин на АЗС выросли на 2,6%. Так, средняя стоимость бензина Аи-92 на 2 мая составляла 36,28 руб. за 1 л, Аи-95 – 39,50 руб. за 1 л. Дизельное топливо подорожало меньше (см. график). Бензин дорожает с начала года, в апреле в сравнении с мартом рост был 0,6%. За неделю с 25 апреля по 2 мая к предыдущей неделе он ускорился до 0,2%. В первые майские праздники был ощутимый рост потребления топлива, в первую очередь бензина, говорит гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

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