Бензин дорожает быстрее инфляции

За январь – апрель цены на бензин на АЗС выросли на 2,6%. Так, средняя стоимость бензина Аи-92 на 2 мая составляла 36,28 руб. за 1 л, Аи-95 – 39,50 руб. за 1 л. Дизельное топливо подорожало меньше (см. график). Бензин дорожает с начала года, в апреле в сравнении с мартом рост был 0,6%. За неделю с 25 апреля по 2 мая к предыдущей неделе он ускорился до 0,2%. В первые майские праздники был ощутимый рост потребления топлива, в первую очередь бензина, говорит гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.