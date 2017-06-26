ТЭК
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Новая нефтяная реальность

Почему ОПЕК больше не главная на рынке нефти

Но для российской экономики это уже не так важно, как раньше

Длившийся более года восходящий тренд на рынке нефти на прошлой неделе был окончательно сломлен. Более того, начался «медвежий» тренд – котировки Brent упали более чем на 20% с последнего пика. Новый для мировой отрасли феномен – невероятная мобильность нефтяного сектора США – ставит под угрозу намерения ОПЕК и присоединившихся к ней стран, включая Россию, стабилизировать цены и сбалансировать рынок. Не помогла даже беспрецедентная скоординированность действий ОПЕК+ и добросовестность при выполнении соглашения о сокращении нефтедобычи.

Падение цен на нефть привело к снижению курса российской валюты: с апрельского минимума в 56 руб. 36 коп. за доллар рубль подешевел на 5%. Но российские чиновники этого и хотели: по их мнению, слишком сильное укрепление рубля мешало восстановлению экономике (см. статью на стр. 04).

Снижение не помогло

На торгах 21 июня цена Brent опускалась до $44,35 за баррель, что на 24% ниже пика в $58,37, достигнутого 3 января. Такое сильное падение в первом полугодии наблюдалось в последний раз в 1997 г. (тогда оно составило 22,3%) и в 1998 г. (19%). В пятницу торги завершились на отметке $45,54 за баррель. Котировки находятся на уровне середины ноября 2016 г., т. е. весь их рост, спровоцированный прошлогодним решением ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в день, сошел на нет.

Страны картеля 25 мая вместе с другими производителями продлили эту договоренность до марта 2018 г. Как надеялись в самой ОПЕК и как прогнозировали многие аналитики, это позволило бы ценам вырасти примерно до $60 за баррель. Невиданная до сих пор исполнительность – а соглашение, по оценке ОПЕК, выполняется на 107% – и продление соглашения не на шесть, а на девять месяцев должны были по планам картеля гарантировать сокращение избыточных запасов нефти до среднего за пятилетку уровня.

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