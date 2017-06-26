Почему ОПЕК больше не главная на рынке нефти

Но для российской экономики это уже не так важно, как раньше

Добытчики сланцевой нефти в США продемонстрировали хорошую реакцию: при дешевеющей нефти они сворачивают добычу, но при дорожающей – очень быстро ее возобновляют Robyn BECK / AFP

Длившийся более года восходящий тренд на рынке нефти на прошлой неделе был окончательно сломлен. Более того, начался «медвежий» тренд – котировки Brent упали более чем на 20% с последнего пика. Новый для мировой отрасли феномен – невероятная мобильность нефтяного сектора США – ставит под угрозу намерения ОПЕК и присоединившихся к ней стран, включая Россию, стабилизировать цены и сбалансировать рынок. Не помогла даже беспрецедентная скоординированность действий ОПЕК+ и добросовестность при выполнении соглашения о сокращении нефтедобычи.

Падение цен на нефть привело к снижению курса российской валюты: с апрельского минимума в 56 руб. 36 коп. за доллар рубль подешевел на 5%. Но российские чиновники этого и хотели: по их мнению, слишком сильное укрепление рубля мешало восстановлению экономике (см. статью на стр. 04).

Снижение не помогло

На торгах 21 июня цена Brent опускалась до $44,35 за баррель, что на 24% ниже пика в $58,37, достигнутого 3 января. Такое сильное падение в первом полугодии наблюдалось в последний раз в 1997 г. (тогда оно составило 22,3%) и в 1998 г. (19%). В пятницу торги завершились на отметке $45,54 за баррель. Котировки находятся на уровне середины ноября 2016 г., т. е. весь их рост, спровоцированный прошлогодним решением ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в день, сошел на нет.

Страны картеля 25 мая вместе с другими производителями продлили эту договоренность до марта 2018 г. Как надеялись в самой ОПЕК и как прогнозировали многие аналитики, это позволило бы ценам вырасти примерно до $60 за баррель. Невиданная до сих пор исполнительность – а соглашение, по оценке ОПЕК, выполняется на 107% – и продление соглашения не на шесть, а на девять месяцев должны были по планам картеля гарантировать сокращение избыточных запасов нефти до среднего за пятилетку уровня.