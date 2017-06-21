Нефть опустилась ниже $45 за баррель

Нельзя сказать, что какой-то конкретный фактор повлиял на снижение цен на нефть Евгений Раузмный / Ведомости

Стоимость барреля нефти Brent в среду опустилась ниже $45, это произошло впервые с 15 ноября прошлого года. Главным негативным фактором стала новость о том, что добыча нефти в США повысилась по итогам минувшей недели на 20 000 баррелей в сутки до рекордных с апреля 2015 г. 9,35 млн баррелей в сутки, отмечает «Интерфакс». По состоянию на 21.00 мск Brent стоил $44,46 за баррель. На сегодняшний день стоимость нефти снизилась на 20% - худший полугодовой показатель с 1997 г., отмечает Reuters.

В среду президент «Лукойла» Вагит Алекперов отмечал, что временное снижение цен на нефть — результат действия спекулянтов. «Рынок нефти растет. Мы сегодня увеличили продажи на рынке нефтепродуктов Европы. Американский рынок растет. Запасы, по данным ОПЕК, сократились. Не бывает чудес», - говорил он. Алекперов также высказал опасения на счет того, что в будущем может случиться резкий рост, отметив, что компания заинтересована в стабильной цене. Другим драйвером снижения цен на нефть стал прогноз по экономике Китая: S&P вчера допустил снижение кредитного рейтинга страны, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: «Сейчас ее состояние — один из основных факторов».

Негативную роль также сыграли опасения инвесторов, что ОПЕК не сможет выполнить договоренностей об ограничении добычи, отмечает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Внутри ОПЕК существует конфликт, и инвесторы ожидают, что предложение на рынке нефти будет выше, чем спрос, отмечает он: финансовый сектор и спекулянты также вносят свой вклад. В конце мая 24 страны (в том числе страны ОПЕК), контролирующие 60% нефтедобычи, договорились, что продолжат до конца марта 2018 г. поддерживать ее уровень на 1,8 млн баррелей в день ниже, чем в прошлом году.

В мае договоренности выполнялись на 106%, писал Reuters со ссылкой на источники. В среду министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что ОПЕК может усилить сокращение добычи сырья, это будет зависеть от эффективности текущих договоренностей.

Нельзя сказать, что какой-то конкретный фактор повлиял на снижение цен на нефть, прокомментировали французскому Le Echos аналитики Commerzbank. Это интуитивные изменения - скорее всего, оптимизм рынка в последнее время испарился, считают они. Сейчас ничто не толкает цены на нефть наверх, объяснил ситуацию Bloomberg главный аналитик сырьевых рынков SEB AB в Осло Бьерн Шилроп. По его словам, в условиях сильного роста добычи нефти в США и Ливии, России и Саудовской Аравии будет трудно продолжать сокращать производство. Ограничение добычи даст эффект в конце III - в IV квартале, сказал в среду Алекперов: «Останавливать производство всегда легче, чем его увеличивать, на это денег много не надо».