Сланцевая революция в США – не угроза для России

Сланцевая революция в США (на фото - площадка с оборудованием для гидроразрыва пласта Royal Dutch Shell в Техасе) привела к падению цен на нефть и газ, но не подорвала позиций России как одного из крупнейших их поставщиков Matthew Busch / Bloomberg

Президент США Дональд Трамп рассчитывает увеличить добычу и экспорт энергоресурсов, чтобы использовать это, в частности, в противостоянии с Россией. В телеинтервью в среду он говорил о том, что из-за сланцевого бума цены на нефть и газ остаются низкими, тем самым снижая влияние президента России Владимира Путина: «Мы собираемся экспортировать энергоресурсы, а он не хочет этого». Но некоторые эксперты отмечают, что сланцевая революция в США не повлияет сильно на позиции России как крупного поставщика энергоресурсов в Европу и Азию.

Рост добычи нефти и газа в США действительно способствует увеличению их экспорта и препятствует росту цен, но в то же время велика роль рыночных факторов, которые Вашингтон не может контролировать. На мировых рынках нефти и газа уже и так наблюдается избыток предложения, поэтому стремление администрации Трампа нарастить экспорт может сыграть лишь ограниченную роль. «Смягчение регулирования может помочь незначительно увеличить добычу, но в определении перспектив добычи и экспорта энергоресурсов США ситуация на рынке будет играть несравнимо более значимую роль, чем политика», - утверждает Джейсон Бордофф, директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Россия доминирует на европейском рынке газа, и многие на континенте помнят, как в прошлом Путин угрожал прекратить его поставки в Европу. Конкурировать в Европе с Россией напрямую сложно, поскольку она обладает разветвленной сетью трубопроводов, по которым туда поставляется газ.

Первый терминал для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в США, построенный Cheniere Energy, начал работать в 2016 г., и с тех пор его поставки резко выросли. По последним официальным данным, за первые четыре месяца 2017 г. американский экспорт СПГ составил 5,6 млрд куб. м. Это примерно в восемь раз больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Но это по-прежнему лишь небольшая доля рынка. Поэтому для европейских покупателей главной стала возможность использовать СПГ, чтобы добиться более выгодных цен на российский газ. Так, «Газпром» снизил цены на поставки газа в Литву на 20% перед открытием в стране первого терминала для импорта СПГ в 2014 г. В июне нынешнего года Польша первой из стран бывшего советского блока получила газ из США, а Литва недавно подписала договор с Cheniere Energy о поставках газа этим летом. Соседние страны сейчас строят инфраструктуру для увеличения импорта СПГ.

Это заставило Москву снизить цены и развивать собственные СПГ-проекты. Также Россия хочет построить газопровод «Северный поток – 2», но против этого выступают Вашингтон и Брюссель. «Россия стала очень гибкой в плане продажи своего газа на фоне конкуренции с СПГ», - говорит аналитик S&P Global Platts Айра Джозеф.

Тем не менее некоторые специалисты видят возможности увеличить экспорт из США в Европу в ближайшие годы. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), половина долгосрочных контрактов на поставки в Европу, бóльшая часть которых приходится на долю России, истекают в 2016-2020 гг. «Американский газ – хорошая альтернатива другим имеющимся у Европы вариантам», - говорит исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Что касается нефти, то поворотным моментом для США стала отмена конгрессом 40-летнего запрета на ее экспорт в декабре 2015 г. С тех пор поставки нефти за границу выросли и порой превышали в этом году 1 млн баррелей в день. При этом США стали экспортировать нефть даже в Китай и Индию.

Белый дом предпринял шаги, чтобы смягчить регулирование в сфере нефтедобычи. Но эксперты отмечают, что они не будут очень эффективными из-за низких цен на нефть. Например, администрация Трампа в отличие от его предшественника Барака Обамы хочет разрешить добывать нефть у берегов Аляски, но при ценах ниже $50 за баррель компании не горят желанием заниматься бурением в сложных арктических условиях. А обещание ускорить выдачу разрешений на нефтегазодобычу на федеральных землях бизнес не особо интересует, поскольку он занимается добычей прежде всего на частных землях.

Белый дом также хочет одобрить новые терминалы для экспорта СПГ на берегу Мексиканского залива. Но проблема в том, что рынок сейчас в них не нуждается. При Обаме было одобрено строительство 23 терминалов. Четыре из них уже работают и к 2021 г. общие мощности по экспорту газа из США достигнут примерно 368 млн куб. м газа в день, говорит управляющий директор консалтинговой фирмы Criterion Research Джон Бест. Кроме того, ждут одобрения проекты, которые позволят экспортировать еще 850 млн куб. м газа в день. По оценкам Беста, из них одобрены будут проекты для экспорта только 227 млн куб. м, а остальные так и не будут реализованы из-за отсутствия экономического смысла. «Мир не может потреблять столько газа так быстро», - уверен Бест.

Перевел Алексей Невельский