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Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: США нашли пути в Индию

Индия купила первую нефть в США

Рост цен на ближневосточную нефть сделал экспорт американской нефти более привлекательным

Индийская компания Indian Oil Corporation (IOC) купила первую партию нефти в США, рассказал финансовый директор Шри Шарма. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на арабскую службу CNBC. По словам топ-менеджера, IOC закупила 1,6 млн барр. нефти американского сорта Mars Blend и 400 000 барр. канадской нефти сорта Western Canadian Select. Сырье будет доставлено на супертанкере в октябре 2017 г.

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