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«Трубопроводный газ останется основой газоснабжения в Европе еще долгое-долгое время»

Руководитель крупнейшей газо- и нефтедобывающей компании в Германии и давнего партнера «Газпрома» доказывает, что Европе не угрожает зависимость от российского газа
Председатель правления Wintershall Holding GmbH Марио Мерен
Председатель правления Wintershall Holding GmbH Марио Мерен
Wintershall Holding GmbH

Компания Wintershall – крупнейший в Германии газо- и нефтедобытчик. И самый давний немецкий партнер «Газпрома», сотрудничающий с ним с 1990 г. В 2015 г. компании завершили обмен активами, бизнес Wintershall изменился: стал меньше, но более структурированным. Прошлый год стал первым, когда из отчетности компании исчезли доходы трейдера Wingas, а также компаний, занимающихся хранением газа в Европе. В результате выручка Wintershall в 2016 г. снизилась в 5 раз – до 2,8 млрд евро, а прибыль до уплаты налогов и процентов (EBIT) – в 3 раза – до 517 млн евро. Довольна ли Wintershall и ее акционер BASF результатами обмена активов, собирается ли компания увеличивать выручку и за счет чего, «Ведомостям» рассказал председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Wintershall Holding

Нефтегазовая компания
Владелец – химический концерн BASF (100%).
Финансовые показатели (2016 г.):
выручка – 2,8 млрд евро,
EBIT – 517 млн евро.
Доказанные запасы углеводородов (на конец 2016 г.) – 1,6 млрд барр. нефтяного эквивалента. Добыча углеводородов (2016 г.) – 165 млн барр. нефтяного эквивалента.
Основана в 1894 г. Название компании возникло из сочетания фамилии ее основателя Карла Юлия Винтера (Carl Julius Winter) и старонемецкого слова hall, что означает «соль».
Активы в России: АО «Ачимгаз» (50%) – СП с «Газпромом», занимающееся добычей природного газа и конденсата из ачимовской толщи Уренгойского месторождения.
Два участка ачимовских отложений Уренгойского газоконденсатного месторождения (25,01%).
ОАО «Севернефтегазпром» (35%) – СП с «Газпромом» и немецкой Uniper, владеющее лицензией на разработку Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. ООО «Волгодеминойл» (50%) – СП с дочерней компанией «Лукойла», ОАО «РИТЭК», занимающееся добычей нефти и газа в Волгоградской области.
Nord Stream AG (15,5%) – оператор газопровода «Северный поток».

– Вы в 2015 г. заявили, что простые времена для нефтегазовой отрасли прошли. Но есть ли шанс, что сложный период закончится и когда?

– Если бы я был обладателем хрустального шара, то я бы знал, когда эти времена кончатся. Но, к сожалению, у меня его нет. Мне кажется, в газовой индустрии нам надо привыкнуть к тому факту, что будет волатильность цен. Волатильность не пройдет. Я убежден, что настанет время, когда цены на энергоносители пойдут вверх снова, мы это увидим, и в нефти и в газе, как мы уже могли наблюдать в последние месяцы. Но и будет время, когда цены на энергоресурсы снова будут падать. И поэтому я уверен, что простые времена точно прошли. Нашей компании в этих условиях надо следить за тем, чтобы у нас был стабильный портфель проектов, чтобы мы были эффективны, здоровы. Для того чтобы не только получать плюсы от хороших времен, когда цены высоки, но и быть в состоянии зарабатывать деньги и инвестировать их на том этапе, когда цены низкие.

Я не ожидаю, что однажды кто-нибудь появится и скажет: «Марио, расслабься, ведь с нынешнего момента цены на нефть всегда будут выше $100 за баррель». К сожалению, этого не произойдет, но, если такой человек все-таки найдется, я буду рад его приветствовать.

– Смогли ли вы извлечь выгоду из падения рынка? Может быть, удалось закупить дешевый газ в надежде, что цены на топливо вновь вырастут?

– Это могло бы быть неплохим бизнесом, но, к сожалению, это не наша бизнес-модель. Завершив обмен активами с «Газпромом» в 2015 г., мы продали все активы по торговле и хранению газа. Так что наша бизнес-модель сегодня заключается в том, что мы, с одной стороны, добываем нефть и газ, а с другой – участвуем в транспортировке, т. е. вы можете контрактовать у нас транспортные мощности. Следовательно, мы не трейдеры, которые покупают газ по низким ценам сегодня, чтобы хранить его и продавать позже по более высоким ценам. Мы просто добываем газ, продаем его по текущим ценам и, конечно, надеемся на то, что цена на газ вырастет.

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