«Трубопроводный газ останется основой газоснабжения в Европе еще долгое-долгое время»

Компания Wintershall – крупнейший в Германии газо- и нефтедобытчик. И самый давний немецкий партнер «Газпрома», сотрудничающий с ним с 1990 г. В 2015 г. компании завершили обмен активами, бизнес Wintershall изменился: стал меньше, но более структурированным. Прошлый год стал первым, когда из отчетности компании исчезли доходы трейдера Wingas, а также компаний, занимающихся хранением газа в Европе. В результате выручка Wintershall в 2016 г. снизилась в 5 раз – до 2,8 млрд евро, а прибыль до уплаты налогов и процентов (EBIT) – в 3 раза – до 517 млн евро. Довольна ли Wintershall и ее акционер BASF результатами обмена активов, собирается ли компания увеличивать выручку и за счет чего, «Ведомостям» рассказал председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Wintershall Holding Нефтегазовая компания

Владелец – химический концерн BASF (100%).

Финансовые показатели (2016 г.):

выручка – 2,8 млрд евро,

EBIT – 517 млн евро.

Доказанные запасы углеводородов (на конец 2016 г.) – 1,6 млрд барр. нефтяного эквивалента. Добыча углеводородов (2016 г.) – 165 млн барр. нефтяного эквивалента.

Основана в 1894 г. Название компании возникло из сочетания фамилии ее основателя Карла Юлия Винтера (Carl Julius Winter) и старонемецкого слова hall, что означает «соль».

Активы в России: АО «Ачимгаз» (50%) – СП с «Газпромом», занимающееся добычей природного газа и конденсата из ачимовской толщи Уренгойского месторождения.

Два участка ачимовских отложений Уренгойского газоконденсатного месторождения (25,01%).

ОАО «Севернефтегазпром» (35%) – СП с «Газпромом» и немецкой Uniper, владеющее лицензией на разработку Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. ООО «Волгодеминойл» (50%) – СП с дочерней компанией «Лукойла», ОАО «РИТЭК», занимающееся добычей нефти и газа в Волгоградской области.

Nord Stream AG (15,5%) – оператор газопровода «Северный поток».

– Вы в 2015 г. заявили, что простые времена для нефтегазовой отрасли прошли. Но есть ли шанс, что сложный период закончится и когда?

– Если бы я был обладателем хрустального шара, то я бы знал, когда эти времена кончатся. Но, к сожалению, у меня его нет. Мне кажется, в газовой индустрии нам надо привыкнуть к тому факту, что будет волатильность цен. Волатильность не пройдет. Я убежден, что настанет время, когда цены на энергоносители пойдут вверх снова, мы это увидим, и в нефти и в газе, как мы уже могли наблюдать в последние месяцы. Но и будет время, когда цены на энергоресурсы снова будут падать. И поэтому я уверен, что простые времена точно прошли. Нашей компании в этих условиях надо следить за тем, чтобы у нас был стабильный портфель проектов, чтобы мы были эффективны, здоровы. Для того чтобы не только получать плюсы от хороших времен, когда цены высоки, но и быть в состоянии зарабатывать деньги и инвестировать их на том этапе, когда цены низкие.

Я не ожидаю, что однажды кто-нибудь появится и скажет: «Марио, расслабься, ведь с нынешнего момента цены на нефть всегда будут выше $100 за баррель». К сожалению, этого не произойдет, но, если такой человек все-таки найдется, я буду рад его приветствовать.

– Смогли ли вы извлечь выгоду из падения рынка? Может быть, удалось закупить дешевый газ в надежде, что цены на топливо вновь вырастут?

– Это могло бы быть неплохим бизнесом, но, к сожалению, это не наша бизнес-модель. Завершив обмен активами с «Газпромом» в 2015 г., мы продали все активы по торговле и хранению газа. Так что наша бизнес-модель сегодня заключается в том, что мы, с одной стороны, добываем нефть и газ, а с другой – участвуем в транспортировке, т. е. вы можете контрактовать у нас транспортные мощности. Следовательно, мы не трейдеры, которые покупают газ по низким ценам сегодня, чтобы хранить его и продавать позже по более высоким ценам. Мы просто добываем газ, продаем его по текущим ценам и, конечно, надеемся на то, что цена на газ вырастет.