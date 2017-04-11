Дания разворачивает «Северный поток»

Правительство Дании хочет изменить законы страны, чтобы иметь возможность блокировать строительство «Северного потока – 2»
Е. Разумный / Ведомости
Недавно Еврокомиссия (ЕК) признала, что у нее нет возможности помешать прокладке «Северного потока – 2», несмотря на возражения десятка стран Евросоюза. Правительство Дании предлагает законопроект, который позволит учитывать соображения в области внешней политики и безопасности, рассказал Financial Times (FT) министр энергетики Дании Ларс Кристиан Лиллехольт. Нынешнее законодательство, учитывающее только потенциальные экологические угрозы, не позволяет блокировать строительство, так как вторая ветка трубопровода проходит вдоль маршрута действующего «Северного потока – 1».