Wintershall снизил выручку в пять раз

Буровая установка на одном из предприятий Wintershall. Вместо сбыта газа компания теперь концентрирует внимание на добыче газа и на газотранспортной инфраструктуре

Выручка крупнейшего партнера «Газпрома» в Европе — Wintershall упала в прошлом году в пять раз до 2,8 млрд евро, а прибыль до уплаты налогов и процентов (EBIT) снизилась в три раза - с 1,4 млрд евро до 517 млн евро, говорится в сообщении Wintershall.

Причина снижения показателей — падение цен на газ и нефть в 2015-2016 гг., а также следствие обмена активами с «Газпромом».

«Компания вышла на значительный денежный поток — мы успешно адаптировались к изменившимся условиям», - прокомментировал гендиректор Wintershall Марио Мерен итоги прошлого года. «В каждом кризисе кроется шанс, и кто умен, тот использует этот шанс: мы привели себя в лучшую форму, набрали сил, сконцентрировались на главном» - отметил гендиректор Wintershall.

По словам Мерена, компания в 2016 г. смогла сэкономить 200 млн евро и при этом продолжить «инвестировать в партнерские связи и проекты». Во что конкретно — он не уточнил.

Передача сбытовых активов «Газпрому» состоялась в конце 2015 г., это отразилось и на обороте, и на итогах 2016 г., признает Мерен. Вместо сбыта газа компания теперь концентрирует внимание на его добыче и на газотранспортной инфраструктуре, говорит Мерен. Но есть и плюсы от обмена активами — компания сэкономила около 700 млн евро затрат на инвестиции.

Объем добычи Wintershall в 2016 г. составил 165 млн барр. н. э., это рекорд за 10 лет. При этом удалось увеличить рентабельно извлекаемые запасы на 50% до 1,62 млрд барр. н. э.

Мерен ожидает значительного увеличения показателя оборота и прибыли в 2017 г. за вычетом налогов и кредитов.

Он добавил, что к 2018 г. производство должно составить 190 млн барр. н. э., продажи к концу 2017 г. должны вырасти на 5%, а EBIT — на 10%.