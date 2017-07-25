Россия и ОПЕК могут продлить ограничения на добычу нефти

Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Нефти в мире по-прежнему много

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Американские нефтяники могут стать главными бенефициарами соглашения ОПЕК+ William Campbell / Getty Images

В понедельник, 24 июля, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение по сокращению добычи после I квартала 2018 г., если это потребуется для балансировки рынка, сообщил по итогам встречи в Санкт-Петербурге министр энергетики Александр Новак. С российскими компаниями продление соглашения пока не обсуждалось. Их представители не ответили на запросы «Ведомостей».