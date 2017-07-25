ТЭК
Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Нефти в мире по-прежнему много

Россия и ОПЕК могут продлить ограничения на добычу нефти

Но главными бенефициарами возможного роста цен станут американские нефтяники
  • Галина Старинская,
  • Яна Войцеховская,
  • Нина Ильина
  • / Ведомости

В понедельник, 24 июля, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение по сокращению добычи после I квартала 2018 г., если это потребуется для балансировки рынка, сообщил по итогам встречи в Санкт-Петербурге министр энергетики Александр Новак. С российскими компаниями продление соглашения пока не обсуждалось. Их представители не ответили на запросы «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике