Почему нефть впервые за два года стоит дороже $60

Нефть дорожает, так как участники рынка верят в пролонгацию в следующем году соглашения о сокращении добычи нефти между ОПЕК и другими странами Reuters

Цена барреля нефти Brent 27 октября превысила отметку $60. Торги на площадке биржи ICE в Лондоне закрылись на отметке $60,28, в Нью-Йорке – $60,50, следует из ее данных. Последний раз нефть столько стоила в ноябре 2015 г. Нефть сорта WTI на нью-йоркской бирже NYMEX подорожала на 2,15% до $53,77 за баррель.

Нефть дорожает, так как участники рынка верят в пролонгацию в следующем году соглашения о сокращении добычи нефти между ОПЕК и другими странами. Так называемое соглашение ОПЕК+ (подписано 13 странами картеля и 11 другими, в том числе Россией) действует с ноября прошлого года. Оно предусматривает сокращение добычи на 1,8 млн барр. нефти в сутки. Сначала ограничения действовали до конца июня, затем были продлены до конца апреля 2018 г.

Но уже сейчас участники соглашения начинают говорить о необходимости сохранения статус-кво. Например, в начале октября президент России Владимир Путин не исключил возможности продления соглашения ОПЕК+. «То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике», – констатировал он и добавлял, что соглашение может быть пролонгировано «как минимум до конца 2018 г.».

На прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии (страна обеспечивает треть добычи нефти ОПЕК) Мухаммед бен Салман аль-Сауд сообщил, что его страна поддерживает продление пакта ОПЕК+ после марта 2018 г. Это обеспечило бы мягкий выход из соглашения и предотвратило бы резкий выброс на рынок дополнительной нефти, цитирует The Wall Street Journal высокопоставленного саудовского чиновника.

Есть и другие причины, толкающие цены на нефть вверх. Растет геополитическая напряженность вокруг Курдистана, отношения которого с правительством Ирака резко обострились после проведения первым референдума о независимости, говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Кроме того, у участников рынка стали появляться осторожные сомнения по поводу возможности американских компаний продолжать наращивать добычу на месторождениях сланцевой нефти высокими темпами, говорит он. Маринченко считает, что соглашение ОПЕК+ будет, скорее всего, продлено без каких-либо изменений.

Добыча нефти в России на следующий год останется на уровне 2017 г. в 547 млн т, если сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2018 г., если нет, то вырастет на 3,5–4 млн т, говорит министр энергетики Александр Новак. Минэнерго оценило выгоду для экономики России от замораживания добычи нефти в 0,7–1 трлн руб.

Устойчивый рост выше $60 маловероятен, так как может ускориться рост добычи сланцевой нефти, что опять разбалансирует рынок, считает Маринченко. По его мнению, в ближайшие 2–3 года цена на нефть будет большую часть времени колебаться в коридоре $50–60 за баррель. При этом уровне комфортно себя чувствуют крупные нефтяные компании и большинство производителей сланцевой нефти. Да и некоторые ближневосточные государства – производители нефти тоже научились балансировать свои бюджеты при такой цене на сырье, указывает Маринченко.