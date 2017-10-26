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Всемирный банк ухудшил прогноз цен на нефть

Всемирный банк пересмотрел в худшую сторону прогноз стоимости нефти в 2017 г. Об этом говорится в опубликованном докладе банка.

«На 2017 год понижен прогноз цен на нефть в среднем на $2, до уровня $53 за баррель, что на 23,8% выше, чем в 2016 г.», - отмечается в документе. Как поясняет банк, запасы нефти на мировом рынке продолжают снижаться в условиях сильного спроса, ограничений ОПЕК и стабилизации добычи сланцевой нефти в США.

Прогноз цены на нефть в 2018 г. был понижен на $4 и составляет теперь $56 за баррель.

В 2018 г. ожидает рост спроса на нефть, при этом, ожидается, что рост цен на металлы остановится. «Поставки таких нефтедобывающих стран, как Ливия, Нигерия и Венесуэла могут быть нестабильными. Члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны могут согласиться и дальше сокращать нефтедобычу, поддерживая давление на рост цен», - говорится в докладе.