Криптовалюты помогают венесуэльцам не умереть с голоду

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Reuters

Майнинг криптовалют, или их вычисление на IT-оборудовании, становится все более популярным в Венесуэле. В отличие от других стран, доходы от майнинга помогают местным жителям, страдающим от тяжелейшего экономического кризиса и гиперинфляции, не зарабатывать, а элементарно выживать. Из-за нехватки долларов и обесценения боливара многим венесуэльцам приходится полагаться на криптовалюты, чтобы приобрести товары первой необходимости.

Майнингом криптовалют венесуэльцы стали активно заниматься еще в 2014 г., когда в стране обострился кризис, пишет AFP. Дело это непростое, поэтому многие обучаются ему с помощью онлайн-форумов и видеороликов на YouTube. По оценкам консультанта по майнингу биткойнов Рэнди Брито, сейчас этим занимается около 100 000 человек. Хотя, по его словам, точное количество определить невозможно, ведь многие действуют подпольно и используют иностранные серверы, опасаясь ареста. Хотя майнинг не считается в Венесуэле незаконным, в его процессе потребляется много электроэнергии. Она в стране почти бесплатная, благодаря госсубсидиям, поэтому спецслужбы следят за ее потреблением в домах. При возникновении подозрений они проводят рейды и арестовывают майнеров, обвиняя их в краже электроэнергии, говорит юрист Хесус Ольярвес.

Поэтому майнеры устанавливают оборудование сразу в нескольких местах, например, у соседей или друзей, чтобы скрыть повышенное потребление электричества. Кроме того, они «майнят» на работе, в том числе в государственных учреждениях. Многие признаются, что живут в постоянном страхе, сообщает CNBC. По их словам, правительство боится, что криптовалюты способствуют ослаблению боливара и выводу капитала за границу.

Выпуск биткойнов позволяет венесуэльцам обеспечивать семьи стабильным доходом, отмечает Брито. Одна жительница Каракаса рассказала AFP, что ей удается зарабатывать свыше $800 в месяц (более 26 млн боливаров), при том что минимальная зарплата составляет около $40. Эта женщина заказала оборудование в Китае за $2280 после того, как ее начальник установил в офисе 20 таких машин. «Люди покупают их словно сумасшедшие», – утверждает она.