На спасение Венесуэлы может потребоваться $30 млрд – ежегодно

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Платежи за обслуживание долга составляют около 75% стоимости экспорта Венесуэлы, это самый высокий показатель в мире Ricardo Moraes / REUTERS

Специалисты МВФ начали оценивать, какая финансовая помощь может потребоваться Венесуэле для восстановления экономики и реструктуризации долга. Хотя Каракас разорвал отношения с МВФ еще в 2007 г. и специалисты фонда не проводили исследований ситуации в стране уже 13 лет, они в последние месяцы стали неофициально проводить расчеты возможной программы кредитования. Об этом пишет Financial Times.

По их оценкам, Венесуэле потребуется больше денег, чем Греции, фонду придется сделать исключение из правил кредитования (за что его сильно критиковали в случае с той же Грецией). К тому же план помощи будет крайне сложно реализовать с политической точки зрения.

Официально представители МВФ заявляют, что ни о каком спасении Венесуэлы сейчас речи не идет, они просто ведут обычное наблюдение, а контакты с правительством президента Николаса Мадуро практически не поддерживаются. «В рамках мандата по анализу мы собираем информацию и внимательно отслеживаем ситуацию», - сказал представитель фонда. Венесуэла переживает «полномасштабный экономический, гуманитарный и политический кризис, конца которому не видно», к 2018 г. ее ВВП сократится на 35% от уровня 2014 г., а годовая инфляция составляет около 1000%, говорится в недавнем докладе МВФ. Из-за нехватки валюты импорт за последние пять лет сократился на 80%, при том что подавляющая часть продовольствия и медикаментов поставляется как раз из-за рубежа.

Критичность ситуации заставляет МВФ, который сильно критиковали за лихорадочные и неподготовленные действия в борьбе с долговым кризисом в Греции, начать готовиться к возможной работе с Каракасом. «Нужно, чтобы рынок был должным образом к этому подготовлен», - сказал FT высокопоставленный сотрудник фонда. «С точки зрения сложности это будут Аргентина [объявившая в 2001 г. крупнейший в истории дефолт почти на $100 млрд] и Греция в одной корзине», - добавил Дуглас Редикер, бывший представитель США в МВФ.

Обычно размер программы кредитования МВФ, которая длится 3-4 года, ограничен 435% от квоты страны. В случае с Венесуэлой это было бы $23 млрд, другие международные институты могут предоставить по $2 млрд, США и страны Европы – до $5 млрд по двусторонним кредитам. В итоге общая сумма кредитов в рамках всей программы может достичь $32 млрд.

Однако Венесуэле столько может требоваться ежегодно, говорят расчеты МВФ.