Кредиторы Венесуэлы начали готовиться к смене власти

«Мы никогда из Венесуэлы не уйдем, и никто нас не сможет оттуда выгнать», - заявляет Игорь Сечин Carlos Becerra / Bloomberg

Ожесточенное противостояние президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, а также катастрофическая ситуация в экономике страны заставляют кредиторов готовиться к ее дефолту. В конце июля Ли Бьюкхейт, специалист по суверенным долгам юридической фирмы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, и Миту Гулати, профессор права американского Duke University, опубликовали доклад «Как реструктурировать венесуэльский долг». Совокупный объем внешних долгов страны точно не известен. По оценке авторов доклада, он превышает $100 млрд, из них около $60 млрд приходятся на облигации правительства и нефтяной госкомпании PDVSA.

Известно также о кредитах Китая более чем на $60 млрд (Венесуэла рассчитывается по ним нефтью). По данным правительства России, общая сумма задолженности Венесуэлы составляла на сентябрь 2016 г. $2,84 млрд; она была реструктурирована, а платежи – отсрочены. Кредит на $1,5 млрд PDVSA предоставляла «Роснефть». Правительство Венесуэлы также имеет значительные неисполненные обязательства перед различного рода внутренними поставщиками.

«Складывается все более устойчивое мнение, что Венесуэла скоро не сможет полностью обслуживать свои долги. Слишком высоки социальные издержки. Это предполагает реструктуризацию в том или ином виде», – пишут Бьюкхейт и Гулати. Они рассматривают возможности для реструктуризации облигаций правительства и PDVSA, оговариваясь, что кредиторы могут согласиться на нее лишь при проведении радикальных экономических реформ и участии МВФ, с которым Венесуэла давно в ссоре. Очевидно, что правительство Мадуро на это не пойдет: оно национализировало многие отрасли экономики и без компенсации забрало активы в том числе иностранных компаний, а также находится в жестком противостоянии с подавляющим большинством латиноамериканских стран и США, критикующими его за установление все более диктаторского режима.

Платить до последнего

Удивительно, что Венесуэла, имеющая один из самых низких кредитных рейтингов по гособлигациям (ССС), еще платит, многие страны объявляли дефолт при более высоких рейтингах, сказал «Ведомостям» Джеймс Маккормак, директор по суверенным рейтингам Fitch Ratings: «Венесуэла никогда не реструктурировала облигации, исторически у нее чистый послужной список в плане платежей по этому долгу».

Рейтинг Fitch относится к гособлигациям, поэтому реструктуризация межправительственного кредита России в 2016 г. на него не влияет, пояснил Маккормак. Однако агентство, по его словам, внимательно следит за очередными выплатами по бондам на предмет возможных проблем.

Хотя дефолт высвободит средства для финансирования внутренних потребностей (страна уже несколько лет страдает от катастрофической нехватки продовольствия, товаров первой необходимости, медикаментов), он будет означать, что кредиторы попытаются арестовать активы Венесуэлы, в том числе поставки нефти – фактически единственного источника твердой валюты для правительства, указывают эксперты Eurasia Group. Поэтому оно и старается до последнего аккуратно платить по облигациям, полагают аналитики. Реструктуризация же долгов России и Китаю – «вопрос в такой же степени дипломатии, как финансовой инженерии», указывают Бьюкхейт и Гулати. В распоряжении правительства России о подписании межправительственного протокола реорганизация кредита Венесуэле объяснялась кризисом ликвидности в стране и «стремлением к дальнейшему развитию и укреплению дружественных отношений, существующих между двумя государствами». Из-за этого, по данным Счетной палаты, бюджет России в 2017 г. недополучит 53,874 млрд руб. – Венесуэла не перевела платежи и по реструктурированной задолженности.

Деньги на исходе

Деньги для выплат по бондам тоже могут скоро закончиться.

В этом году стране, по подсчетам инвестбанка Caracas Capital Markets, нужно погасить внешний долг еще на $5 млрд, в том числе $725 млн в августе и $3,5 млрд по облигациям PDVSA в октябре и ноябре. Но ее валютные резервы сократились до $10 млрд. Причем, по данным S&P Global Ratings, ликвидных средств там лишь около $3 млрд, а остальное – золото, которое сложно быстро реализовать.

Поэтому для Каракаса критически важны текущие валютные поступления от экспорта. Однако на родине Мадуро одновременно пытается лишить полномочий подконтрольный оппозиции парламент, для чего 30 июля провел в выборы в конституционную ассамблею, которая сможет переписать конституцию. Оппозиция назвала это шагом к диктатуре. После этого США стали рассматривать возможность введения санкций против Венесуэлы в нефтяном секторе, который обеспечивает 95% ее доходов от экспорта.

Венесуэла экспортирует в США около 780 000 баррелей в день, что составляет около 49% ее нефтяного экспорта, по данным Torino Capital. Это наиболее выгодные поставки, потому что часть нефти направляется Китай в счет погашения кредитов, а также продается со скидками Кубе и ряду других латиноамериканских стран.

Дефолт близок? Рынок кредитных дефолтных свопов оценивает вероятность дефолта Венесуэлы в течение года в 70%. Это самый высокий уровень с начала 2016 г., когда цена нефти упала ниже $30 за баррель, тогда как сейчас она около $50.

Самые жесткие санкции, которые могут ввести США, – запретить импорт венесуэльской нефти. Против этого активно выступают американские НПЗ, покупающие ее в больших объемах. По информации The Wall Street Journal, которая ссылается на чиновников президентской администрации, непосредственно сейчас такой шаг не рассматривается. Однако США также могут остановить поставки в Венесуэлу своих нефтепродуктов (собственных в стране не хватает) и легкой, низкосернистой нефти, которую в Венесуэле смешивают с собственной высокосернистой для экспорта в те же США.

«У Венесуэлы гигантская зависимость от экспорта в США, в то время как в самой стране тяжелый экономический кризис», - сказал WSJ Роберто Саймон, ведущий аналитик по Латинской Америке FTI Consulting. Введя санкции, США фактически перекроют важнейший источник доходов Венесуэлы, что сильно повысит риск дефолта, считает он. Вашингтон также может ограничить или запретить PDVSA пользоваться финансовой системой США и проводить долларовые операции, сообщает WSJ.

Каракас ищет любые возможности привлечь деньги. В конце мая Центробанк продал Goldman Sachs Asset Management через посредника бонды PDVSA номинальной стоимостью $2,8 млрд за $865 млн.

«Мы не уйдем»

Справиться с нехваткой ликвидности помогают и партнеры. В апреле «Роснефть» выдала PDVSA аванс на $1,015 млрд по контракту о поставках нефти, свидетельствует отчет российской компании по МСФО. В 2016 г. «Роснефть» четыре раза предоставляла подобные авансы, но на гораздо меньшие суммы – от $205 млн до $500 млн.

В апреле 2017 г., по данным Caracas Capital Markets, у правительства и PDVSA был крупнейший в этом году платеж по долгам - почти $3 млрд.

3 августа главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания намерена наращивать сотрудничество в энергетическом секторе Венесуэлы (цитата по ТАСС): «Как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем и никто нас не сможет оттуда выгнать».

Однако нарастающий политический кризис может выйти инвесторам боком в случае смены власти. Для кредиторов критически важна позиция парламента, потому что без одобрения законодательной власти новое правительство может отказаться платить по долгам, указывает Миту Гулати из Duke University. В феврале парламент уже аннулировал сделку по увеличению доли «Роснефти» в Petromonagas, совместном предприятии с PDVSA: по конституции сделки с иностранными и компаниями, затрагивающие национальные интересы, должны получить одобрение парламента, а его не было. Однако в мае «Роснефть», договаривавшаяся с правительством, которое теперь игнорирует законодателей, ее все равно закрыла.