Страны Mercosur приостановили членство Венесуэлы в торговом блоке

Страны, входящие в южноамериканскую зону свободной торговли Mercosur, в субботу приостановили членство в ней Венесуэлы на неопределенное время. Министры иностранных дел Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая заявили, что единогласно решили сделать это «за подрыв демократического порядка». Венесуэле разрешат вернуться только после того, как в стране будет восстановлена демократия, добавили они.

30 июля президент Венесуэлы Николас Мадуро провел выборы в конституционную ассамблею, которая сможет изменить конституцию страны. В выборах фактически участвовали лишь его сторонники, поскольку оппозиция их бойкотировала. Кроме того, сообщалось о массовых фальсификациях, в частности, об этом заявила британская компания Smartmatic, обеспечивающая Венесуэлу аппаратами для электронной обработки бюллетеней. А генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро назвал выборы «крупнейшим электоральным мошенничеством» в истории Латинской Америки. Однако Мадуро и его сторонники продолжили формировать ассамблею, а генеральный прокурор Луиза Ортега Диас, обратившаяся в суд с просьбой заблокировать ее создание, в субботу была уволена.

Министры стран Mercosur признали, что значительных экономических последствий их решение иметь не будет, потому что торговый оборот с Венесуэлой сейчас и так очень невелик, они лишь поставляют в страну продукты питания. Но остановка экспорта еще больше усугубит продовольственный и экономический кризис в Венесуэле.