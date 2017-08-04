«Роснефть» в апреле выдала PDVSA новый аванс в $1 млрд

В апреле 2017 г. «Роснефть» выдала венесуэльской PDVSA новый аванс в сумме $1,015 млрд по контракту о поставках нефти. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет «Роснефти» по МСФО. В 2016 г. российская компания выдавала венесуэльцам в мае $500 млн, в ноябре - два аванса на $500 млн и $205 млн, в декабре - $280 млн.

3 августа главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания продолжит работу в Венесуэле и намерена наращивать сотрудничество в сфере ТЭКа. «В настоящее время мы добываем 9 млн т нефти в год ежегодно, занимаемся трейдингом венесуэльской нефти, и, как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем, и никто нас не сможет оттуда выгнать», - цитировал его ТАСС. Сечин подчеркнул, что в Венесуэле компания занимается не политикой, а развитием добычи. «Это страна с запасами углеводородов номер один в мире. И с этой точки зрения любая нефтегазовая компания должна стремиться работать в этой стране», - объяснил он (цитата «Интерфакса»).

«Роснефть» - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания там участвует в совместных проектах по разведке и добыче нефти с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% у PDVSA, 40% у «Роснефти»), Petroperija (60% у PDVSA, 40% у «Роснефти»), Petromiranda (32% у «Роснефти»), Petrovictoria (40% у «Роснефти») и Boqueron (60% у PDVSA, 26,67% у «Роснефти», 13,33% у австрийской OMV). По данным «Роснефти», суммарные геологические запасы нефти данных проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т. Также создано нефтесервисное совместное предприятие - Perforosven, в котором «Роснефть» получила 51%, а PDVSA - 49%.

Ранее финансовые власти США выражали обеспокоенность растущими возможностями России повлиять на американский энергетический сектор. «Роснефть» - кредитор PDVSA, а обеспечением по кредиту выступал крупный пакет акций Citgo, американской «дочки» PDVSA. Если венесуэльская госкомпания допустит дефолт по обязательствам, что, по мнению чиновников и аналитиков, весьма вероятно, «Роснефть» может получить контроль над Citgo, которой принадлежат значительные энергетические активы в США – три НПЗ, девять трубопроводов, 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС, опасался министр финансов Стивен Мнучин.