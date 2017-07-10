PDVSA закупит у «Роснефти» и «Лукойла» нефтепродукты на $700 млн

Сейчас венесуэльская компания испытывает трудности с получением ранее приобретенных партий нефти и нефтепродуктов из-за задержек с оплатой

Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Русская нафта для венесуэльских НПЗ

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Стоимость поставки по объявленным контрактам может быть около $700 млн Wil Riera / Bloomberg

В пятницу стало известно, что «Лукойл» и «Роснефть» могут поставить венесуэльской PDVSA 12,5 млн баррелей тяжелой нафты и вакуумного газойля, пишет Reuters со ссылкой на источники. «Роснефть» получила заказ на 9 млн баррелей тяжелой нафты, а «Лукойл» и трейдер Helsinge – на 3,5 млн баррелей вакуумного газойля (с содержанием серы не выше 1%), указывают источники Reuters. Как распределились доли «Лукойла» и трейдера в контракте, не известно. Условия тендера предусматривают поставку всех нефтепродуктов в июле – декабре.