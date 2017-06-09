Неуплата долга России грозит Венесуэле дефолтом

Распродажа правительством активов по бросовым ценам порождает в Венесуэле подозрения, что власти готовятся к бегству José Luis Magana / AP

Венесуэле, которая до сих пор платила по внешним долгам, несмотря на глубочайший спад в экономике, грозит дефолт. После сообщений о том, что страна не расплатилась с Россией, из-за чего та недополучит почти $1 млрд в 2017 г., член Международной ассоциации участников рынка свопов и деривативов (ISDA) обратился к ней с вопросом, должен ли этот факт квалифицироваться как «кредитное событие». ISDA потребуется некоторое время на подготовку ответа. Если он будет положительным, сработают условия по кредитным дефолтным свопам (рыночным страховкам) на суверенные бонды Венесуэлы объемом примерно $36 млрд. Правда, это не будет означать автоматического дефолта по самим обязательствам правительства. Однако условия выпуска этих бондов предполагают, что в случае любого другого пропуска платежа по какому-либо долгу их держатели могут потребовать немедленного погашения.

Дефолт по гособлигациям не затронет обращающиеся бонды государственной нефтяной компании PDVSA, объем которых составляет $35 млрд.

Аналитики уже не раз предрекали, что правительство перестанет платить по своим обязательствам. Но пока президент Мадуро, несмотря на падение ВВП на 27% за четыре года и длящиеся третий месяц уличные протесты, сохраняет власть. Однако события последних двух недель говорят о том, что правительство предпринимает все более отчаянные попытки найти хоть какие-то средства.

В конце мая Goldman Sachs Asset Management (GSAM), подразделение инвестбанка Goldman Sachs, приобрело за $865 млн бонды PDVSA номинальной стоимостью $2,8 млрд. Они были выпущены в 2014 г., но не размещены на рынке, а втихую проданы Центробанку Венесуэлы. Он и продал их GSAM через посредника за 31% от номинала.

Сделка, когда о ней стало известно, вызвало шквал критики со стороны венесуэльской оппозиции. Акция протеста также прошла у штаб-квартиры Goldman Sachs на Манхэттене, ее участники называли купленные банком бумаги «голодными облигациями».