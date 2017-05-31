Goldman Sachs обвинили в поддержке диктатуры Николаса Мадуро
Инвестбанк купил у Венесуэлы, по выражению активистов, «голодные облигации»
Возле штаб-квартиры Goldman Sachs в Нью-Йорке прошла акция протеста против покупки инвестбанком облигаций венесуэльской нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela (PDVSA)
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Подразделение банка Goldman Sachs Asset Management (GSAM) на прошлой неделе приобрело у ЦБ Венесуэлы бонды PDVSA на $2,8 млрд с погашением в 2022 г. по 31% от номинала, или за $865 млн, сообщила в воскресенье The Wall Street Journal. На открытом рынке эти бумаги торгуются примерно по 61% от номинала
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Сделку осудили и оппозиционные политики в Венесуэле, страдающей от глубокого экономического спада, голода, нехватки медикаментов и предметов первой необходимости, и активисты в США
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Пришедшие к штаб-квартире Goldman Sachs на Манхэттене называли купленные банком бумаги «голодными облигациями»
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«Goldman Sachs поддерживает диктатуру Мадуро», – гласил один из плакатов
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Чтобы платить по долгам, Венесуэла, ВВП которой сократился на 27% за четыре года, по оценке МВФ, тратит валютные резервы. Они сократились с $30 млрд четыре года назад, когда президент Николас Мадуро пришел к власти, до $10 млрд
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На прошлой неделе после сделки с Goldman валютные резервы выросли на $749 млн, согласно правительственным данным, передает WSJ
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В открытом письме гендиректору Goldman Ллойду Бланкфейну оппозиционер Хулио Борхес написал, что банк решил «заработать быстрые деньги на страданиях венесуэльского народа», предоставив правительству столь необходимое финансирование: «Я буду рекомендовать любому будущему демократическому правительству не признавать эти облигации и не платить по ним»
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В Венесуэле уже два месяца продолжаются уличные протесты, участники которых требуют отставки Мадуро и президентских выборов, разблокировки работы контролируемого оппозицией парламента, освобождения политзаключенных
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«Это война на износ. Кто раньше устанет, тот и проиграет», «Я не боюсь смерти, потому что жизнь – отстой», - говорили WSJ молодые люди – участники протестов. В ходе столкновений погибли уже почти 60 человек, тысячи арестованы
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По условиям сделки с бондами PDVSA Goldman может рассчитывать на доходность в 48%, оценивает Рикардо Хаусманн, директор Центра международного развития при Гарвардском университете и бывший венесуэльский министр
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«Goldman определил и обещал соблюдать принципы, касающиеся прав человека. Он нарушил собственные обязательства», – считает Рикардо Хаусманн (цитата по Financial Times)
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Goldman настаивает, что приобрел облигации у брокера и не взаимодействовал с правительством Венесуэлы. «Мы согласны, что жизнь [в Венесуэле] должна быть лучше и сделали инвестицию отчасти потому, что верим, что так и будет», – говорится в заявлении GSAM (на фото: очередь в магазин)
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