Goldman Sachs обвинили в поддержке диктатуры Николаса Мадуро

Wilfredo Riera/Bloomberg

Goldman настаивает, что приобрел облигации у брокера и не взаимодействовал с правительством Венесуэлы. «Мы согласны, что жизнь [в Венесуэле] должна быть лучше и сделали инвестицию отчасти потому, что верим, что так и будет», – говорится в заявлении GSAM (на фото: очередь в магазин)

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