Международная жизнь

Goldman Sachs обвинили в поддержке диктатуры Николаса Мадуро

Инвестбанк купил у Венесуэлы, по выражению активистов, «голодные облигации»
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