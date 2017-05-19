Как креативно защититься от газа в Венесуэле
Полицейские продолжают разгонять протестующих, а те прячутся за экстравагантными масками
Волна протестов в Венесуэле началась в конце марта. Ее спровоцировала попытка Верховного суда лишить полномочий подконтрольный оппозиции парламент
1/13
Чтобы защититься от слезоточивого газа, протестующие используют маски; многие из них подходят к выбору этого аксессуара довольно креативно
2/13
Каждый день события на улицах Каракаса развиваются по одному и тому же сценарию: мирная демонстрация перерастает в столкновения, многие участники разбегаются, остаются несколько сотен молодых людей в капюшонах, которые называют себя «Сопротивлением»
3/13
В результате столкновений уже погибли 44 человека, преимущественно протестующие
4/13
Тысячи участников акций задержаны, сотни ждут судов по делам о государственной измене
5/13
Полиция использует слезоточивый газ и резиновые пули, а в них со стороны протестующих летят камни, коктейли Молотова и даже пакеты с экскрементами
6/13
Столкновения между полицией и протестующими происходят в основном вдоль границы между центром Каракаса и восточными районами города, которые контролирует оппозиция
7/13
Оппозиция считает, что изоляция правительства усиливается и власти боятся потерять контроль над ситуацией, если протестующие дойдут до их цитадели.
8/13
Митингующие требуют полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, проведения досрочных выборов президента, а также восстановления экономики страны
9/13
Использующиеся маски и противогазы могут быть и обычными, зато креатив проявляется в других приспособлениях – например, в такой праще, с помощью которой запускают пакеты или бутылки с экскрементами
10/13
Градус насилия повышается с обеих сторон. Оно порождается возбуждением, страхом и инстинктом самосохранения, а не ненавистью, согласны и протестующие, и полицейские, говорившие с The Wall Street Journal
11/13
Полицейским приходится стоять в оцеплении на жаре, но им не дают ни воды, ни еды, сверхурочные тоже не платят. Протесты продолжаются седьмую неделю, конца им не видно, и многие полицейские признают, что начинают колебаться
12/13
Полицейские стараются не ходит с работы и на работу в форме, боясь нападений и оскорблений со стороны прохожих. Все надеются, что правительство скоро падет, и все это закончится.
13/13