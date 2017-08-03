Сечин: даже Трамп понял неправильность нового закона о санкциях

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» будет искать возможность работать так, чтобы минимизировать для себя последствия новых санкции США, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. «Даже президент США и тот сказал, что закон неправильный. Он возражает, но подписывает. Что тут можно добавить? Конечно неправильный закон, они сами это все понимают, - цитирует Сечина "Интерфакс". - И, собственно, мне иногда кажется, что самые большие санкции вводятся именно против него, а не против нас. Так что посмотрим, как это будет нравиться тем, кто принимает решения».

О результатах работы по минимизации последствий санкций будет известно очень скоро, пообещал топ-менеджер. «Последствия есть позитивные и есть негативные. Негативные уже начинают работать против американских партнеров. А позитивные вы скоро узнаете - в течение ближайших четырех недель», - сказал он.

Подписывая закон о новых санкциях против России, которые лишают президента США права отменять санкции без ведома конгресса, Дональд Трамп заявил, что поддерживает жесткие меры против России и подписывает закон в интересах национального единства, но считает, что утвержденные меры ограничивают его полномочия и противоречат конституции. В частности, он указал, что девять секций закона нарушают его прерогативу на ведение внешней политики. Трампа беспокоят четыре аспекта нового закона о санкциях: общее ограничение полномочий исполнительной власти (особенно права ведения переговоров), возможный косвенный ущерб интересам американского бизнеса, ущерб интересам международных партнеров США и ограничение полномочий администрации США при совместных с партнерами санкционных действиях в отношении России.

Новый закон ограничивает размер и сроки инвестиций в российские нефтегазовые проекты, в том числе в проекты по трубопроводному экспорту энергоресурсов, а также вводит новые ограничения на кредитование попавших под санкции «Роснефти» «Газпром нефти», «Новатэка», «Транснефти» и российских госбанков.

Впрочем, в день подписания закона Reuters сообщил, что заметил лазейку в этом законе. Она позволит западным компаниям помогать российским нефтяникам разрабатывать определенные месторождения. Агентство объяснило, что санкции ограничивают сотрудничество по сланцевым проектам, но норвежская Statoil продолжает сотрудничать с «Роснефтью» по доманиковым отложениям нефти в Самарской области, которые считаются известняковыми.

Сечин также выразил сожаление, что ExxonMobil выписали $2 млн штрафа «за общение» с «Роснефтью». «То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно», - прокомментировал он.

Также топ-менеджер заявил, что «Роснефть» продолжит работу в Венесуэле и намерена наращивать сотрудничество в сфере ТЭКа. «В настоящее время мы добываем 9 млн т нефти в год ежегодно, занимаемся трейдингом венесуэльской нефти, и, как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем, и никто нас не сможет оттуда выгнать», - цитирует его ТАСС. Сечин подчеркнул, что в Венесуэле компания занимается не политикой, а развитием добычи. «Это страна с запасами углеводородов номер один в мире. И с этой точки зрения любая нефтегазовая компания должна стремиться работать в этой стране», - объяснил он (цитата «Интерфакса»).

«Роснефть» - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания там участвует в совместных проектах по разведке и добыче нефти с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% у PDVSA, 40% у «Роснефти»), Petroperija (60% у PDVSA, 40% у «Роснефти»), Petromiranda (32% у «Роснефти»), Petrovictoria (40% у «Роснефти») и Boqueron (60% у PDVSA, 26,67% у «Роснефти», 13,33% у австрийской OMV). По данным «Роснефти», суммарные геологические запасы нефти данных проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т. Также создано нефтесервисное совместное предприятие - Perforosven, в котором «Роснефть» получила 51%, а PDVSA - 49%.

Ранее финансовые власти США выражали обеспокоенность растущими возможностями России повлиять на американский энергетический сектор. «Роснефть» - кредитор PdVSA, а обеспечением по кредиту выступал крупный пакет акций Citgo, американской «дочки» PdVSA. Если венесуэльская госкомпания допустит дефолт по обязательствам, что, по мнению чиновников и аналитиков, весьма вероятно, «Роснефть» может получить контроль над Citgo, которой принадлежат значительные энергетические активы в США – три НПЗ, девять трубопроводов, 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС, опасался министр финансов Стивен Мнучин.

В начале июня 2017 г. Сечин в интервью Financial Times признавался, что не любит говорить о санкциях, что на «Роснефти» последствия санкций пока не сказываются, но что «рынок смотрит на это иначе». Он говорил, что глубоко убежден, что антироссийские санкции были введены с целью повлиять на общественно-экономическую ситуацию в России, «чтобы она ухудшилась и это сказалось на выборах».