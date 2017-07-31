В Венесуэле прошли выборы в новый орган власти

Избиратели в очереди во время выборов Ariana Cubillos / AP

Избирательный совет Венесуэлы оценил явку на выборах в новый орган власти – Конституционную ассамблею – в 41,5%. Как заявила президент совета Тибисай Лусена, проголосовать пришли 8 089 320 человек. Выборы она объявила состоявшимися. Оппозиция утверждает, что явка не превысила 12%, ее лидеры не признали результаты голосования и призвали к новым протестам, сообщает ВВС. Всего в стране зарегистрировано около 19,5 млн избирателей. На «народном референдуме» 17 июля, который неофициально проводила оппозиция Венесуэлы при поддержке академического сообщества, 98% проголосовавших выступили против конституционной реформы. Явка превысила 7 млн. Это чуть меньше, чем те 7,7 млн голосов, которые поддержали оппозицию на парламентских выборах 2015 г.

По официальным данным властей Венесуэлы, в минувшее воскресенье жертвами уличных беспорядков стали 10 человек. Это наибольшее число погибших в день с начала массовых акций протеста в апреле, отмечает Reuters. Спикер Национальной ассамблеи Хулио Борхес заявил о 12 погибших. За четыре месяца в столкновениях и беспорядках погибло около 120 человек, по официальным данным.

Венесуэльский телеканал Telesur напомнил, что военные не берут на себя ответственность за гибель мирных граждан. На пресс-конференции в воскресенье министр обороны Падрино Лопес заявил, что в результате действий военнослужащих не пострадал и не погиб ни один человек, при этом восемь военных пострадали, защищая право избирателей участвовать в голосовании, передает Telesur.

Президент Николас Мадуро назвал состоявшееся голосование самым масштабным голосованием за 18 лет боливарианской революции. Председатель избирательного совета Лусена назвала имена первых кандидатов в Конституционную ассамблею, которые, по ее данным, набрали достаточно голосов для избрания. В новый орган власти уже прошла первая леди Венесуэлы Силия Флорес, сообщает CNN. Окончательные и полные результаты выборов еще не объявлялись.

Спикер оппозиционного президенту парламента Хулио Борхес заявил, что голосование провалилось, реальная явка была почти в три раза ниже заявленной цифры, произошло крупнейшее электоральное мошенничество в истории страны, а венесуэльцы своим молчанием прокричали о протесте, сообщают CNN и Chicago Tribune. Еще один лидер оппозиции – Энрике Каприлес, губернатор штата Миранда, заявил, что явка была меньше 15%. Ранее лидеры оппозиции призывали к бойкоту выборов. Опросы показывают, что почти 70% населения в стране выступают против предложенной реформы власти, сообщает Reuters. Опрос агентством двух дюжин венесуэльцев, работающих в госсекторе, показал, что людям звонили, требовали он них принять участие в голосовании и угрожали неприятностями по работе вплоть до увольнения. Также они получали sms аналогичного содержания, письма по внутренней рассылке и видеообращения, Reuters ознакомилось со всеми этими материалами.

В Конституционную ассамблею изберутся 545 депутатов, орган получит право менять конституцию страны. Мадуро считает, что это приведет к объединению и примирению в обществе после долгого противостояния президента и правительства с Национальной ассамблеей, где после выборов 2015 г. большинство принадлежит оппозиции. Противники создания Конституционной ассамблеи считают, что это будет шаг к диктатуре.

Венесуэльский телеканал Telesur подробно привел мнения американских и британских СМИ о прошедших выборах и привел официальные контраргументы. Утверждения о низкой явке ложны, поскольку игнорируют видео и фотографии с избирательных участков, где толпы. Утверждения о том, что людей принуждало голсовать начальство, ложны, поскольку право людей голосовать за Конституционную ассамблею прописано в конституции страны и выборы являются свободными. Утверждения, что создание нового органа власти приведет к диктатуре, ложны, потому что в ассамблее будут избранные участники, они будут представлять самые разные слои населения вплоть до ЛГБТ и студенчества, ее работа будет абсолютно независимой и будет делаться ради выполнения чаяний народа. А те, кто обвиняет Мадуро в попытках укрепить свою власть и подавить оппозицию, игнорируют его неоднократные обращения к оппозиции с призывами к диалогу.

Администрация США рассматривает введение санкций против Венесуэлы, в том числе в отношении ее нефтяного сектора, в ответ на голосование, сообщили источники Reuters. В частности, уже 31 июля могут быть запрещены продажи американской сырой нефти венесуэльской госкомпании PDVSA, что скажется на работе ее НПЗ, которая и так уже идет с перебоями из-за нехватки сырой нефти, запчастей и отключений электричества.

Постпред США в ООН Никки Хейли назвала выборы подделкой и очередным шагом Мадуро к диктатуре. «Мы не примем нелегитимного правительства, нам важнее народ Венесуэлы и демократия», – написала она в Twitter. Госдепартамент США также заявил, что выборы были сфальсифицированы. Ведомство обещало, что примет скорые меры против архитекторов авторитарного режима, в том числе тех, кто примет участие в работе нового органа власти. Госдеп заявил о поддержке народа Венесуэлы и его законных представителей и призвал правительства региона и всего мира добиваться привлечения к ответственности тех, кто попирает права человека и демократию.

Результаты выборов не признают Аргентина, Перу, Колумбия, Мексика, Панама и Коста-Рика, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa. Евросоюз не раз критиковал конституционную реформу, предложенную властями Венесуэлы, и осуждал жесткое подавление протестов. Поддерживает инициативу Мадуро только Боливия.