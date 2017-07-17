Сторонники оппозиции в Венесуэле проголосовали за внеочередные выборы

Явка на «народный референдум» превысила 7 млн. Francisco Seco / AP

98% участников «народного голосования», которое организовала венесуэльская оппозиция, отвергли конституционную реформу, предложенную президентом Николасом Мадуро. Мадуро назначил на 30 июля голосование по изменению конституции Венесуэлы и о создании нового органа власти – Конституционной ассамблеи, которая заменит нынешний оппозиционный президенту парламент и получит право менять конституцию. Критики этого предложения считают, что это будет путем к диктатуре. Оппозиция пытается не допустить голосования 30 июля.

17 июля за ходом «народного голосования» следили ученые, сообщает ВВС. Как заявила ректор Центрального университета Венесуэлы Сесилия Гарсиа Ароча, на территории Венесуэлы проголосовало 6 492 381 человек, а за границей – еще 693 789. Таким образом, явка превысила 7 млн. Это чуть меньше, чем те 7,7 млн голосов, которые поддержали оппозицию на парламентских выборах 2015 г. Всего в стране зарегистрировано около 19,5 млн избирателей.

Подавляющее большинство проголосовавших были против создания Конституционной ассамблеи, за то, чтобы потребовать от армии защищать действующую конституцию и за проведение внеочередных президентских выборов до окончания нынешнего срока Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

В ходе голосования в Каракасе неизвестные на мотоциклах обстреляли очередь у избирательного участка. Погибла 61-летняя женщина, еще трое были ранены, сообщает ВВС. Прокуратура подтвердила эту информацию и пообещала провести расследование. Представители оппозиции обвинили в нападении военизированные отряды добровольцев, которые выступают на стороне правительства и участвуют в уличных столкновениях. Представитель оппозиционных сил Карлос Окарис заявил, что выражает глубокое сожаление в связи со случившимся. Также в день голосования неизвестные ограбили и избили журналиста, ему удалось сбежать от них.

После голосования лидеры оппозиционной коалиции «Демократический союз» пообещали власти устроить «Час ноль» и потребовать внеочередных всеобщих выборов и отмены планов по созданию Конституционной ассамблеи, в том числе и голосования 30 июля. Как сообщает Reuters, оппозиция может организовать перекрытие дорог, сидячие забастовки, всеобщую забастовку или марш протеста к президентскому дворцу. Политики конкретных планов пока не назвали. Спикер парламента Хулио Борхес, комментируя результаты голосования, заявил, что «Венесуэла поднялась в этот день со всем достоинством, чтобы заявить, что свободу нельзя забрать обратно, а демократия – не обсуждается». Он пообещал в понедельник объявить подробности о стратегии, которую примут оппозиционные политики.

Мадуро охарактеризовал прошедшее голосование как внутреннюю тренировку оппозиции, которая не имеет никаких последствий для правительства. Он призвал сторонников оппозиции успокоиться и «не сходить с ума», и пообещал, что будущая Конституционная ассамблея принесет мир и покой в страну.

В марте Верховный суд попытался заменить собой национальную ассамблею и лишить ее всех полномочий, это решение не было утверждено, однако действия суда спровоцировали массовые акции протеста, которые с тех пор проходят по всей стране. На борьбу с протестующими выходят не только силовики, но и вооруженные проправительственные отряды добровольцев, количество жертв столкновений приближается к сотне.

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