Полицейский вертолет атаковал Верховный суд Венесуэлы

Полицейский пилот Оскар Перес выложил в Instagram видеообращение о начале антиправительственной операции instagram.com/oscarperezgv

В Каракасе полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда Венесуэлы, сообщает ВВС. В соцсетях появились видеозаписи вертолета, летящего над городом, и слышны взрывы. Также там распространяется фотография вертолета корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), с борта которого вывешен плакат с лозунгом «350. Libertad» («350. Свобода»), в ст. 350 венесуэльской Конституции говорится о праве граждан не признавать власть, если она попирает демократические ценности и права человека, объясняет ВВС. В нынешнем расколе во власти в Венесуэле Верховный суд регулярно отменял решения оппозиционного президенту парламента, фактически парализовав его работу.

Президент Николас Мадуро назвал случившееся терактом и попыткой государственного переворота, сообщает Reuters http://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKBN19I2RV. Он пообещал, что рано или поздно вертолет и те, кто им управлял и организовал теракт против институтов власти, будут пойманы. Также он заявил, что жертвами террористов могли бы стать десятки человек. Тем не менее, официальных сообщений о жертвах не поступало. Нападение было совершено, когда Мадуро был в прямом телеэфире.

По словам правительственных чиновников, вертолет атаковал не только Верховный суд, но и МВД Венесуэлы. Мадуро позднее заявил, что в здание суда были брошены две гранаты, одна из которых не взорвалась, передает Reuters. По МВД было сделано 15 выстрелов в момент, когда в здании проходил прием на 80 человек, заявил министр информации Эрнесто Вийегас. По его же словам, в здание суда, где также проходили мероприятия, были брошены четыре израильские гранаты «колумбийского происхождения», двумя из них метили в национальных гвардейцев, охранявших здание. Председатель Верховного суда заявил, что в здании никто не пострадал, нанесенный ущерб оценивается, передает Bloomberg.

CARAOTA DIGITAL Полицейский вертолет атаковал Верховный суд Венесуэлы

Правительство Венсуэлы заявило, что вертолет угнал пилот полиции Оскар Перес, который устроил бунт против президента. Как заключает Reuters, именно Перес присутствует в кабине вертолета с плакатом «350. Libertad» на распространяющихся в соцсетях фотографиях. В аккаунте в Instagram, который, как сообщают СМИ, принадлежит этому пилоту, опубликовано видео: Перес стоит перед группой вооруженных людей в камуфляже и с закрытыми лицами и заявляет, что началась операция по восстановлению демократии. Пилот утверждает, что представляет коалицию военных, полицейских и гражданских чиновников, которые выступают против «преступного правительства», требуют отставки Мадуро и проведения всеобщих выборов. Связаться с Пересом или его представителями агентству Reuters не удалось.

Правительство также связывает Переса с бывшим руководителем разведки Венесуэлы Мигелем Родригесом, который перешел в оппозицию к Мадуро и активно его критикует. Получить его комментарий по последним событиям Reuters также не смог. По словам Мадуро, Перес возил Родригеса, а тот работает на ЦРУ.

Некоторые сторонники оппозиции в социальных сетях высказали подозрение, что нападение могло быть инсценировкой, устроенной ради будущих репрессий в отношении оппозиционного парламента, отмечает Reuters.

Уже началась силовая операция по розыску и задержанию Переса и вертолета, заявил министр Вийегас. Как сообщает Bloomberg, государственное телевидение показывает в эфире фотографии этого пилота на фоне Капитолия в Вашингтоне, рядом с вертолетом береговой охраны США, это сопровождают утверждения, что Перес получает инструктаж от американского посольства и от ЦРУ.

В Венесуэле с конца марта проходят акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками и с вооруженными отрядами добровольцев, которые помогают правительству. По официальным данным, жертвами столкновений стали не менее 75 человек. Начало протестам дало решение Верховного суда взять на себя функции парламента.

В понедельник вечером в городе Маракай, который находится в 90 минутах езды от Каракаса, протесты вылились в мародерство: были разграблены не менее 68 супермаркетов, аптек и винных магазинов, сожжены административные здания, сообщает Bloomberg. Беспорядки продолжились и во вторник. Во вторник оппозиционные депутаты попытались пройти в здание парламента и оказались в наручниках.

Апрельские протесты в Венсуэле