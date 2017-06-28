Полицейский вертолет атаковал Верховный суд Венесуэлы

Полицейский пилот Оскар Перес выложил в Instagram видеообращение о начале антиправительственной операции
instagram.com/oscarperezgv
В Каракасе полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда Венесуэлы, сообщает ВВС. В соцсетях появились видеозаписи вертолета, летящего над городом, и слышны взрывы. Также там распространяется фотография вертолета корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), с борта которого вывешен плакат с лозунгом «350. Libertad» («350. Свобода»), в ст. 350 венесуэльской Конституции говорится о праве граждан не признавать власть, если она попирает демократические ценности и права человека, объясняет ВВС. В нынешнем расколе во власти в Венесуэле Верховный суд регулярно отменял решения оппозиционного президенту парламента, фактически парализовав его работу.
Президент Николас Мадуро назвал случившееся терактом и попыткой государственного переворота, сообщает Reuters http://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKBN19I2RV. Он пообещал, что рано или поздно вертолет и те, кто им управлял и организовал теракт против институтов власти, будут пойманы. Также он заявил, что жертвами террористов могли бы стать десятки человек. Тем не менее, официальных сообщений о жертвах не поступало. Нападение было совершено, когда Мадуро был в прямом телеэфире.
По словам правительственных чиновников, вертолет атаковал не только Верховный суд, но и МВД Венесуэлы. Мадуро позднее заявил, что в здание суда были брошены две гранаты, одна из которых не взорвалась, передает Reuters. По МВД было сделано 15 выстрелов в момент, когда в здании проходил прием на 80 человек, заявил министр информации Эрнесто Вийегас. По его же словам, в здание суда, где также проходили мероприятия, были брошены четыре израильские гранаты «колумбийского происхождения», двумя из них метили в национальных гвардейцев, охранявших здание. Председатель Верховного суда заявил, что в здании никто не пострадал, нанесенный ущерб оценивается, передает Bloomberg.
Полицейский вертолет атаковал Верховный суд Венесуэлы
Правительство Венсуэлы заявило, что вертолет угнал пилот полиции Оскар Перес, который устроил бунт против президента. Как заключает Reuters, именно Перес присутствует в кабине вертолета с плакатом «350. Libertad» на распространяющихся в соцсетях фотографиях. В аккаунте в Instagram, который, как сообщают СМИ, принадлежит этому пилоту, опубликовано видео: Перес стоит перед группой вооруженных людей в камуфляже и с закрытыми лицами и заявляет, что началась операция по восстановлению демократии. Пилот утверждает, что представляет коалицию военных, полицейских и гражданских чиновников, которые выступают против «преступного правительства», требуют отставки Мадуро и проведения всеобщих выборов. Связаться с Пересом или его представителями агентству Reuters не удалось.
Правительство также связывает Переса с бывшим руководителем разведки Венесуэлы Мигелем Родригесом, который перешел в оппозицию к Мадуро и активно его критикует. Получить его комментарий по последним событиям Reuters также не смог. По словам Мадуро, Перес возил Родригеса, а тот работает на ЦРУ.
Некоторые сторонники оппозиции в социальных сетях высказали подозрение, что нападение могло быть инсценировкой, устроенной ради будущих репрессий в отношении оппозиционного парламента, отмечает Reuters.
Уже началась силовая операция по розыску и задержанию Переса и вертолета, заявил министр Вийегас. Как сообщает Bloomberg, государственное телевидение показывает в эфире фотографии этого пилота на фоне Капитолия в Вашингтоне, рядом с вертолетом береговой охраны США, это сопровождают утверждения, что Перес получает инструктаж от американского посольства и от ЦРУ.
В Венесуэле с конца марта проходят акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками и с вооруженными отрядами добровольцев, которые помогают правительству. По официальным данным, жертвами столкновений стали не менее 75 человек. Начало протестам дало решение Верховного суда взять на себя функции парламента.
В понедельник вечером в городе Маракай, который находится в 90 минутах езды от Каракаса, протесты вылились в мародерство: были разграблены не менее 68 супермаркетов, аптек и винных магазинов, сожжены административные здания, сообщает Bloomberg. Беспорядки продолжились и во вторник. Во вторник оппозиционные депутаты попытались пройти в здание парламента и оказались в наручниках.
Апрельские протесты в Венсуэле
Ariana Cubillos / AP
В среду 19 апреля в Каракасе и других городах Венесуэлы прошли массовые демонстрации против президента Николаса Мадуро, в которых, по сообщениям СМИ, участвовали десятки или даже сотни тысяч человек
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RONALDO SCHEMIDT / AFP
Оппозиция назвала акцию «матерью всех маршей», призывая сограждан высказать на улицах свои требования – провести досрочные выборы президента (на фото сжигают чучело Мадуро), освободить из тюрем оппонентов режима, восстановить деятельность парламента и организовать международную гуманитарную помощь, чтобы помочь стране справиться с тотальным дефицитом продуктов и медикаментов
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Marco Bello / Reuters
«Мы, венесуэльцы, не можем дать демократии умереть», – заявил один из лидеров оппозиции и председатель партии «За справедливость» Энрике Каприлес. На фото он после применения силовиками слезоточивого газа против вышедших в среду на улицы людей
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JUAN BARRETO / AFP
Каприлес дважды участвовал в президентских выборах, до недавнего времени был губернатором штата Миранда, в 2016 г. был одним из организаторов кампании за референдум за отставку Мадуро. Несмотря на собранные подписи, Верховный суд заблокировал проведение референдума
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Carlos Garcia Rawlins / Reuters
В начале апреля суд запретил Каприлесу в течение 15 лет занимать государственные должности. Это, а также решение Верховного суда в конце марта забрать себе законодательные полномочия подконтрольного оппозиции парламента (решение было отменено через несколько дней, но работа депутатов все равно фактически заблокирована) спровоцировало массовые акции протеста
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Carlos Garcia Rawlins / Reuters
После этого оппозиция призвала сограждан выйти на марш 19 апреля
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Christian Veron / Reuters
Полиция и армия в массовом порядке применили следоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. Как в Каракасе, так и в других городах силовики с помощью техники разделяли толпы протестующих и блокировали направлявшиеся в центр колонны
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JUAN BARRETO / AFP
Людям пришлось спасаться бегством, многие даже, чтобы укрыться от взрывов гранат со слезоточивым газом, прыгали в реку Рио-Гуайру
«Действия режима по раздаче оружия гражданским лицам и вывод их против соотечественников – это смертоносная, репрессивная акция, провоцирующая насилие. Мы просим уважать право людей на мирный протест», – заявил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
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Miraflores Palace / Reuters
Мадуро наблюдал за демонстрацией в Каракасе (на фото), а после ее разгона выступил по телевидению, где танцевал со своими чиновниками и смеялся, передает The Wall Street Journal. «Они снова вышли на улицы, чтобы нарушать закон, жечь, совершать акты насилия. А мы все равно правим, правим», – заявил президент
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Carlos Garcia Rawlins / Reuters
В ходе демонстраций погибло двое их участников – 18-летний юноша в Каракасе и 24-летняя женщина в Сан-Кристобале, городе у границы с Колумбией
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Carlos Eduardo Ramirez / Reuters
К югу от столицы погиб боец Национальной гвардии, сообщило ВВС. С начала серии протестов три недели назад в результате столкновений погибло восемь человек
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Fernando Llano / AP
Акции протеста проходят на фоне тяжелейшего экономического кризиса, в результате которого ВВП за последние три года сократился на треть. В этом году спад, по оценке МВФ, может составить 7,4% после 18%-ной рецессии в 2016 г.; инфляция в 2017 г. может быть 720%, а в 2018 г. достичь 2000%
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Rodrigo Abd / AP
Добыча еды и предметов первой необходимости остается главной задачей венесуэльцев. Пока силовики разгоняли демонстрантов, 61-летняя домохозяйка Дайси стояла в очереди в центральном районе Каракаса, чтобы купить хлеба. Из-за этого она не пошла на демонстрацию, а так, «не задумываясь, вышла бы [на марш], потому что [правительство] разрушило всё», сказала она Financial Times
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Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Несмотря на разгон демонстраций и аресты сотен человек, лидеры оппозиции, включая депутатов Национальной ассамблеи, призвали венесуэльцев продолжить в четверг акцию протеста
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Ariana Cubillos / AP
«Столкнувшись с жестокостью и репрессиями, мы предлагаем больше демократии", – заявил Каприлес. На фото: протестующие в Каракасе 20 апреля