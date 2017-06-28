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Полицейский вертолет атаковал Верховный суд Венесуэлы

Также атаковано здание МВД, пострадавших нет, президент Мадуро назвал это терактом и попыткой переворота

В Каракасе полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда Венесуэлы, сообщает ВВС. В соцсетях появились видеозаписи вертолета, летящего над городом, и слышны взрывы. Также там распространяется фотография вертолета корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), с борта которого вывешен плакат с лозунгом «350. Libertad» («350. Свобода»), в ст. 350 венесуэльской Конституции говорится о праве граждан не признавать власть, если она попирает демократические ценности и права человека, объясняет ВВС. В нынешнем расколе во власти в Венесуэле Верховный суд регулярно отменял решения оппозиционного президенту парламента, фактически парализовав его работу.

Президент Николас Мадуро назвал случившееся терактом и попыткой государственного переворота, сообщает Reuters http://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKBN19I2RV. Он пообещал, что рано или поздно вертолет и те, кто им управлял и организовал теракт против институтов власти, будут пойманы. Также он заявил, что жертвами террористов могли бы стать десятки человек. Тем не менее, официальных сообщений о жертвах не поступало. Нападение было совершено, когда Мадуро был в прямом телеэфире.

По словам правительственных чиновников, вертолет атаковал не только Верховный суд, но и МВД Венесуэлы. Мадуро позднее заявил, что в здание суда были брошены две гранаты, одна из которых не взорвалась, передает Reuters. По МВД было сделано 15 выстрелов в момент, когда в здании проходил прием на 80 человек, заявил министр информации Эрнесто Вийегас. По его же словам, в здание суда, где также проходили мероприятия, были брошены четыре израильские гранаты «колумбийского происхождения», двумя из них метили в национальных гвардейцев, охранявших здание. Председатель Верховного суда заявил, что в здании никто не пострадал, нанесенный ущерб оценивается, передает Bloomberg.

Правительство Венсуэлы заявило, что вертолет угнал пилот полиции Оскар Перес, который устроил бунт против президента. Как заключает Reuters, именно Перес присутствует в кабине вертолета с плакатом «350. Libertad» на распространяющихся в соцсетях фотографиях. В аккаунте в Instagram, который, как сообщают СМИ, принадлежит этому пилоту, опубликовано видео: Перес стоит перед группой вооруженных людей в камуфляже и с закрытыми лицами и заявляет, что началась операция по восстановлению демократии. Пилот утверждает, что представляет коалицию военных, полицейских и гражданских чиновников, которые выступают против «преступного правительства», требуют отставки Мадуро и проведения всеобщих выборов. Связаться с Пересом или его представителями агентству Reuters не удалось.

Правительство также связывает Переса с бывшим руководителем разведки Венесуэлы Мигелем Родригесом, который перешел в оппозицию к Мадуро и активно его критикует. Получить его комментарий по последним событиям Reuters также не смог. По словам Мадуро, Перес возил Родригеса, а тот работает на ЦРУ.

Некоторые сторонники оппозиции в социальных сетях высказали подозрение, что нападение могло быть инсценировкой, устроенной ради будущих репрессий в отношении оппозиционного парламента, отмечает Reuters.

Уже началась силовая операция по розыску и задержанию Переса и вертолета, заявил министр Вийегас. Как сообщает Bloomberg, государственное телевидение показывает в эфире фотографии этого пилота на фоне Капитолия в Вашингтоне, рядом с вертолетом береговой охраны США, это сопровождают утверждения, что Перес получает инструктаж от американского посольства и от ЦРУ.

В Венесуэле с конца марта проходят акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками и с вооруженными отрядами добровольцев, которые помогают правительству. По официальным данным, жертвами столкновений стали не менее 75 человек. Начало протестам дало решение Верховного суда взять на себя функции парламента.

В понедельник вечером в городе Маракай, который находится в 90 минутах езды от Каракаса, протесты вылились в мародерство: были разграблены не менее 68 супермаркетов, аптек и винных магазинов, сожжены административные здания, сообщает Bloomberg. Беспорядки продолжились и во вторник. Во вторник оппозиционные депутаты попытались пройти в здание парламента и оказались в наручниках.

Апрельские протесты в Венсуэле

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