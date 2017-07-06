Сторонники Мадуро взяли штурмом парламент Венесуэлы
Проправительственные отряды добровольцев избили несколько депутатов
В Каракасе проправительственные боевые отряды добровольцев, вооруженных дубинками и металлическими прутьями, прорвались в здание парламента
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Нападавшие избили несколько депутатов
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Пострадали не менее пяти парламентариев, утверждает спикер Хулио Борхес
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Депутата Америко де Грасия в какой-то момент унесли на носилках: у него начались судороги
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Нападавших было около сотни. Охрана парламента не вмешивалась
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Перед штурмом в парламент неожиданно прибыл вице-президент Тарек эль Аиссами. Он выступил перед осаждающими и призвал их выразить поддержку Николасу Мадуро. После его отъезда они пошли на штурм
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