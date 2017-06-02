Мадуро анонсировал референдум о реформе системы власти и замене парламента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах провести референдум по изменению Конституции и созданию нового органа власти, который заменит нынешний парламент, ныне оппозиционный президенту. Как сообщает Reuters, ранее он предложил ввести новый институт власти - Конституционную ассамблею, который получит право изменять основной закон страны. Генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега возразила, что без проведения всенародного плебисцита изменение структуры власти и Конституции, как это сделал в 1999 г. Уго Чавес, угрожает демократии. Предложение Мадуро прозвучало на фоне продолжающихся протестов и столкновений силовиков с митингующими. Число жертв этих столкновений достигло по крайней мере 62 человек с начала апреля.

Оппозиция, у которой большинство в парламенте и которая добивается отставки Мадуро, пока не отреагировала на заявление президента, отмечает Reuters. В правительстве рассчитывают, что выборы в новую ассамблею могут пройти в конце июля. О сроках проведения референдума пока ничего не сообщалось.

Парламент в Венесуэле де-факто почти лишен полномочий, все его решения, противоречащие политике президента, отменяет лояльный Мадуро Верховный суд. В стране экономический кризис, дефицит товаров первой необходимости, перебои с энергоснабжением и гиперинфляция. По прогнозам МВФ, в 2018 г. инфляция в Венесуэле может составить 1660%. Оппозиция считает, что к этому привели действия президента и правительства, Мадуро видит за этим происки внешних врагов.