Сторонники Мадуро взяли штурмом оппозиционный парламент

Около ста человек семь часов держали депутатов в осаде, а затем ворвались внутрь и избили несколько человек

Венесуэльские «титушки», которые поддерживают президента, взяли штурмом парламент страны Fernando Llano / AP

В Каракасе проправительственные боевые отряды добровольцев, вооруженных дубинками и металлическими прутьями, прорвались в здание парламента и избили несколько депутатов. Как сообщает ABC News, они штурмовали здание после нескольких часов осады, Национальная гвардия, которая обязана охранять депутатов, не вмешивалась. Спикер Хулио Борхес заявил, что в течение шести часов в здании были заблокированы 350 человек. Микроблог парламента уточняет, что в окружение попали 94 депутата, 108 журналистов, сотрудники аппарата и посетители. Пострадали не менее пяти депутатов, их имена Борхес назвал в своем микроблоге, некоторым из них потребовалась госпитализация. Как сообщает ВВС, депутата Америко де Грасия унесли на носилках: у него начались судороги. В соцсетях появились фотографии столкновений в парламенте, в том числе снимки пострадавших. Нападавших было около сотни. Противостояние закончилось только через семь часов, когда полиция организовала коридоры, по котором из здания смогли выйти все осажденные.

Впоследствии президент Мадуро осудил этот инцидент и пообещал провести расследование. Он заявил, что никогда не встанет на сторону тех, кто применяет насилие, но тут же раскритиковал оппозицию за то, что она недостаточно контролирует своих сторонников и они нападают на силовиков в ходе акций протеста.

Перед началом штурма в национальную ассамблею неожиданно прибыл вице-президент Венесуэлы Тарек эль Аиссами в сопровождении высокопоставленных военных и чиновников правительства. Он выступил перед сторонниками Мадуро и сообщил им, что мировые силы снова пытаются поработить Венесуэлу и что нужно выразить поддержку правительству и президенту страны. ABC News отмечает, что многие расценили этот короткий визит как провокацию. Сразу после ухода вице-президента сторонники Мадуро начали прорываться в здание.

Это случилось в день, когда национальная ассамблея проводила специальную сессию, посвященную Дню независимости Венесуэлы. После выборов в декабре 2015 г. в парламенте большинство представляет оппозиция президенту Николасу Мадуро, однако все радикальные решения депутатов блокируются Верховным судом, лояльным Мадуро. В марте Верховный суд попытался заменить собой национальную ассамблею и лишить ее всех полномочий, это решение не было утверждено, однако действия суда спровоцировали массовые акции протеста, которые с тех пор проходят по всей стране. На борьбу с протестующими выходят не только силовики, но и вооруженные проправительственные отряды добровольцев, количество жертв столкновений приближается к сотне. Оппозиция утверждает, что в армии уже зреет недовольство, Reuters узнал, что за месяцы беспорядков как минимум 123 военнослужащих были арестованы по обвинениям в госизмене, в дезертирстве или в кражах. Мадуро предложил провести 30 июля референдум о создании в Венесуэле нового органа власти - учредительного собрания, которое сможет изменять конституцию, оппозиция выступает против этого и требует досрочных президентских выборов.

Несмотря на непростую обстановку 5 июля, депутаты проголосовали за проведение символичесского референдума 16 июля, на котором избиратели смогут выступить против планов президента по изменению структуры власти, сообщает ABC News.

Нападение на парламент уже осудил Вашингтон. Представитель госдепартамента Хизер Ноэрт назвала насилие в День независимости Венсуэлы «нападением на демократические принципы», которые были так дороги тем, кто боролся за независимость страны 206 лет назад.

В конце июня СМИ сообщили о нападении полицейского вертолета на Верховный суд Венесуэлы и здание МВД в Каракасе. Сообщалось, что эти здания атаковал пилот полиции Оскар Перес, который призвал к бунту против Мадуро. Представители властей пообещали найти этого «террориста» и привлечь его к ответственности, однако до сих пор никто не объявил о задержании бунтовщика. Сторонники оппозиции выражали опасение, что атаки были постановочными и что власти используют их для новых репрессий. За день до нападения на парламент Перес выложил в интернете два коротких видеообращения, он заявил, что по-прежнему на свободе, пока находится в Каракасе и призвал к восстанию против коррумпированного режима Мадуро.

Как штурмовали Национальную Ассамблею Венесуэлы