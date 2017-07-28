В Венесуэле начинается масштабная конституционная реформа

Желание Мадуро создать новый орган является незаконным и идет вразрез с конституцией страны, убежден бывший судья Верховного суда Венесуэлы Анибал Руэда Fernando Llano / AP

В воскресенье в Венесуэле пройдут выборы в Национальное учредительное собрание – орган, который получит право переписать конституцию и кардинально изменить всю правовую систему страны. Инициировавший выборы президент Николас Мадуро заявил, что они приблизят «мир в Венесуэле и экономический прогресс». Эта инициатива вызвала жесткую критику за рубежом и многочисленные протесты в самой Венесуэле. 16 июля оппозиция провела «народный референдум», на котором более 7,5 млн из 19,5 млн избирателей высказались против изменения конституции. А президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле новыми санкциями, если учредительное собрание все-таки будет созвано.

Желание Мадуро создать новый орган является незаконным и идет вразрез с конституцией страны, убежден бывший судья Верховного суда Венесуэлы Анибал Руэда: по его мнению, правительство должно было сначала провести референдум, поскольку право принять решение о проведении выборов в учредительное собрание принадлежит народу Венесуэлы. Правительство также не указало, почему оно проводит эти выборы, какие изменения планирует внести в конституцию и как долго будет работать само учредительное собрание, подчеркивает бывший судья. Выборы стали личным решением Мадуро, которое отражает его истинные намерения, говорит Руэда: «Если выборы действительно состоятся, нынешняя диктатура в Венесуэле просто станет конституционной. Выборы 30 июля, с одной стороны, увеличат власть Мадуро, но с другой – разрушат демократический фасад его правления».

Николас Мадуро Президент Венесуэлы На протяжении 18 лет мы противостоим оппозиции, которая стремится осуществить государственный переворот <...> Но с помощью Национального учредительного собрания мы расчистим путь.

Истинная причина проведения этих выборов – крайняя непопулярность Мадуро, он в меньшинстве и об этом знает, поэтому мера эта вынужденная, считает профессор Центрального университета Венесуэлы Маргарита Майя: «Мадуро не только страдает от снижения цен на нефть, но и лишен харизмы лидера: он не вдохновляет, не внушает энтузиазм и уверенность. Он пытается подражать [экс-президенту] Уго Чавесу, и это означает, что он живет в тени своего предшественника как социально, так и политически». Даже если выборы, с точки зрения Мадуро, пройдут успешно, реальной властью собрание обладать не будет, убеждена Майя: «Оно будет политически слабым органом. Авторитарным режимам необходимо запугивать народ для удержания власти, но собрание не сможет внушать какой-либо страх, даже если будет следовать приказам президента».