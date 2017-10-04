Песков подтвердил обсуждение Мадуро и Путиным реструктуризации долга Венесуэлы

Реструктуризация задолженности Каракаса перед Москвой станет одной из тем сегодняшних переговоров в Кремле президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обозначенные вами темы - реструктуризация задолженности, она, безусловно, является темой переговоров. Если она будет формулироваться нашими венесуэльскими партнерами, то она будет проговариваться», - сказал Песков.

По его словам, «безусловно, эта тема подлежит очень серьезному обсуждению» - «для этого, собственно, переговоры и проводятся», - заключил Песков.

Сегодня Мадуро, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», назвал реструктуризацию долга Венесуэлы предметом для переговоров. «Мы выполняем все обязательства перед Россией. Если будут предоставлены более выгодные условия по реструктуризации долга, это будут договоренности двух правительств. Я не вижу в этом проблем», - указал Мадуро.

В 2011 г. по просьбе Каракаса Россия предоставила кредит в размере $2,2 млрд на поставку вооружений для Венесуэлы. На сентябрь 2016 г. общая сумма государственной задолженности Венесуэлы России составляла $2,84 млрд. Из-за просроченных Венесуэлой платежей российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд по предоплаченным контрактам с нефтяной госкомпанией PDVSA.