Мадуро назвал долг Венесуэлы России предметом переговоров Ariana Cubillos / AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, встречающийся сегодня с президентом России Владимиром Путиным в Москве, назвал долг нефтяной госкомпании PDVSA России «предметом переговоров». Об этом он заявил на форуме «Российская энергетическая неделя» в ходе сессии «Нефть и геополитика: причины и последствия».

«Мы выполняем все обязательства перед Россией. Если будут предоставлены более выгодные условия по реструктуризации долга, это будут договоренности двух правительств. Я не вижу в этом проблем», - сказал Мадуро.

Венесуэла всегда выполняла обязательства по внешним долгам, ответил Мадуро на вопрос о возможности дефолта по долгу PDVSA. «У нас есть план B и C. Самые крупные компании мира заинтересованы в том, чтобы закупать нашу нефть и нефтепродукты. Мы создадим для них максимальные условия, - сказал президент Венесуэлы. - Что до обязательств... основные обязательства, которые еще не покрыты, - это североамериканские. Администрация США затрудняет нормальный ход переговоров между нами и держателями облигаций».

В 2011 г. по просьбе Каракаса Россия предоставила кредит в размере $2,2 млрд на поставку вооружений для Венесуэлы. На сентябрь 2016 г. общая сумма государственной задолженности Венесуэлы России составляла $2,84 млрд. Из-за просроченных Венесуэлой платежей российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд предоплаты по контрактам с PDVSA, остальное – проценты. В Венесуэле продолжается острейший политический и экономический кризис - президенту Мадуро противостоит парламент.

В сообщении Кремля говорится, что Мадуро и Путин сегодня обсудят «вопросы развития стратегического партнерства двух стран в различных областях», а также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Венесуэла против Мадуро