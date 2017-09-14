Власти Венесуэлы отвечают пропагандой на экономические проблемы

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В обработке платежей за поставки нефти госкомпания PDVSA все больше зависит от Газпробанка и China CITIC Bank, пишет The Wall Street Journal Carlos Becerra / Bloomberg

Правительство Венесуэлы, пытаясь обойти недавно введенные санкции США, старается перевести расчеты за экспортируемую нефть из долларов в другие валюты, называя в качестве альтернативы даже рубли и юани. Одновременно президент Николас Мадуро представил ряд законов, реализация которых, по его мнению, должна улучшить ситуацию в экономике. Аналитики называют все подобные усилия пропагандистскими и не способными улучшить катастрофическую ситуацию в стране, где ВВП за последние четыре года сократился на треть, а инфляция исчисляется сотнями процентов.

Правительство Венесуэлы стало извещать нефтяных трейдеров, что больше не будет получать и отправлять платежи в долларах США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с новой политикой. Трейдеры, вывозящие из страны нефть или импортирующие в нее нефтепродукты, стали переводить счета на оплату в евро. Также Petróleos de Venezuela (PDVSA) дала указание частным компаниям – партнерам по совместным предприятиям открыть счета в евро и ковертировать в единую валюту имеющиеся денежные суммы, сообщил WSJ один из партнеров венесуэльской госкомпании.

В PDVSA и министерстве энергетики Венесуэлы не ответили на просьбы газеты предоставить комментарии.

Новая политика не была объявлена официально, однако представители правительства, обвиняющие США в экономической войне против боливарианской республики, уже начали делать соответствующие заявления. «Чтобы бороться с экономической блокадой, будет корзина валют, чтобы освободить нас от доллара», – заявил в пятницу вице-президент страны Тарек Зайдан Эль-Айссами, сам находящийся под санкциями США.

Дональд Трамп запретил лицам из США покупать новые облигации Венесуэлы и PDVSA в ответ на фактический роспуск правительством законно избранного парламента, который контролирует оппозиция, и замену его конституционной ассамблеей, состоящей из сторонников Мадуро. В ходе длившихся с апреля уличных протестов венесуэльцев против действий режима погибло более 120 человек.

США – крупнейший торговый партнер Венесуэлы, туда направляется около половины ее нефти, экспорт которой обеспечивает 95% валютных поступлений. Поставки в США – наиболее выгодные, потому что часть нефти забирают Китай и Россия в счет погашения кредитов или авансов, часть продается со скидками Кубе и ряду других латиноамериканских стран. Поэтому аналитики считают перевод расчетов в другие валюты непродуктивным действием. «Для внутренней пропаганды можно говорить, что угодно, и выставлять это так, будто вы симметрично отвечаете США», – говорит долговой аналитик Nomura Сиобхан Морден. Перевод расчетов в другие валюты увеличит транзакционные издержки контрагентов, «эта политическая риторика не принесет никакой практической пользы и навредит только» самой Венесуэле, сказала Морден WSJ.

Гиперинфляция в Венесуэле Правительство Венесуэлы с 2015 г. не публикует официальную статистику. В ее отсутствие данные пытаются собирать подконтрольный оппозиции парламент и частные аналитики. По оценке парламента, в августе инфляция месяц к месяцу составила 34%, что стало рекордным показателем, а с начала года цены выросли на 366%. По оценке Torino Capital, в конце июля годовая инфляция составила 649%; при сохранении таких темпов в 2017 г. она может достичь 1355%.

Мадуро пообещал увеличить торговлю с другими странами и сократить ее с США, а также создать корзину из валют России, Китая и Индии, чтобы предлагать их компаниям-импортерам. В Венесуэле действует несколько официальных валютных курсов, а также черный рынок. Расчеты в евро – лучший из имеющихся вариантов при отказе от доллара, считает Хенкель Гарсиа, экономист консалтинговой компании Econometrica из Каракаса: «Когда они говорят, что переходят на рубль или юань, это чисто антиимпериалистическая риторика».

Международные банки, особенно после введения санкций США, все менее охотно работают с Венесуэлой и PDVSA все больше зависит в обработке платежей за поставки нефти от Газпробанка и China CITIC Bank, пишет WSJ. Россия также остается едва ли не единственным возможным источником облегчения долгового бремени Венесуэлы. Китай больше не предоставлет ей кредиты, а Россия помогала по двум каналам. «Роснефть» в августе сообщила, что с 2014 г. перечислила PDVSA по предоплате за поставки нефти $6,5 млрд, из них последний аванс, на $1 млрд, был выдан в апреле, когда у правительства и PDVSA был крупнейший в этом году платеж по долгам (почти $3 млрд). А в сентябре 2016 г. правительство России реструктурировало двусторонние кредиты и перенесло выплаты. Общая сумма долга Венесуэлы составила $2,84 млрд, но в этом году страна не возобновила его обслуживание (из-за этого бюджет России, по данным Счетной палаты, недополучит в 2017 г. 53,874 млрд руб.).

В пятницу министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Венесуэла снова попросила реструктурировать долг. «[У нее] cложности с исполнением долга. Мы ведем эту работу в рамках Парижского клуба кредиторов, с одной стороны, с другой стороны – осуществляем непосредственно двусторонние контакты, чтобы выработать механизм реструктуризации», – сказал Силуанов.

В октябре и ноябре Венесуэле и PDVSA нужно выплатить $3,5 млрд по облигациям. Официально валютные резервы страны – менее $10 млрд, но ликвидных средств, по оценке нью-йоркского инвестбанка Torino Capital, специализирующегося на операциях в Латинской Америке, и вовсе меньше $1 млрд. (Некоторые аналитики считают, что значительная часть резервов – золото, причем необработанное.)

В конце прошлой недели Мадуро выступил перед конституционной ассамблеей и обнародовал восемь законов, которые, по его уверению, позволят диверсифицировать экономику, сократив ее зависимость от нефти. Один из законов – об иностранных инвестициях. Подробностей президент не представил, но предыдущий такой закон, принятый при Мадуро в конце 2014 г., был, по определению Леонардо Веры, профессора экономики Центрального университета Венесуэлы, «настоящей катастрофой». «Он разрешал экспроприации, замораживал инвестиции, обязывая инвесторов держать капитал в стране не менее пяти лет, переводил споры в местные суды и ликвидировал управление суперинтенданта по иностранным инвестициям», – перечисляет Вера (цитата по Financial Times).

В 2014 г. (последний год, за который имеются данные) прямые иностранные инвестиции составили 6% ВВП, что стало самым низким показателем в Латинской Америке. В 2001 г., до того как предшественник Мадуро Уго Чавес начал то, что он называл «боливарианской революцией», они были 32% ВВП.

Мадуро также предложил открыть для добычи территорию, размером превышающую Португалию, в бассейне реки Ориноко. Там могут быть золото, бриллианты, железная руда, медь.

«Правительство годами обещало развивать сельскохозяйственную и горнодобывающую отрасли, но никогда не предпринимало для этого каких-либо реальных шагов. Эти законы нужны исключительно для пропаганды, – сказал FT Рауль Галлегос, аналитик по Венесуэле в Control Risks. – Ни один закон не привлечет и не защитит иностранные инвестиции в стране, где правительство регулярно нарушает право частной собственности, контролирует цены, а система валютных курсов используется как политический инструмент для запугивания частного сектора».