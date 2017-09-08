Венесуэла попросила Россию реструктурировать ее долг

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Венесуэла обратилась с просьбой о проведении реструктуризации ее госдолга перед Россией. Силуанов выразил уверенность, что Москве и Каракасу удастся найти «взаимоприемлемое решение».

«У нас было обращение коллег из Венесуэлы о том, чтобы провести такую реструктуризацию, [у них] cложности с исполнением долга. Мы ведем эту работу в рамках Парижского клуба кредиторов с одной стороны, с другой стороны — осуществляем непосредственно двусторонние контакты, чтобы выработать механизм реструктуризации долга. Такая работа еще находится в процессе, она не завершена», — приводит RNS слова министра.

Федеральный бюджет России в 2017 г. недополучит 53,874 млрд руб. из-за того, что Венесуэла не исполнила условия межправительственного протокола от сентября 2016 г. Об этом 7 мая сообщила Счетная палата в заключении на бюджетный законопроект на 2017 г. и 2018-2019 гг. По данным на 23 сентября 2016 г., общая сумма задолженности Венесуэлы составляла $2,84 млрд, говорилось в распоряжении правительства России о подписании протокола. Просроченная задолженность по основному долгу и процентам была консолидирована, а выплаты по ней перенесены на 2019-2022 г. полугодовыми платежами. Объяснялось это кризисом ликвидности в Венесуэле и «стремлением к дальнейшему развитию и укреплению дружественных отношений, существующих между двумя государствами». Оставшиеся к погашению проценты в размере $87 млн должны были быть уплачены 30 сентября 2016 г., а основной долг в размере $2,21 млрд должен был гаситься в период с 31 марта 2017 г. по 30 сентября 2021 г.