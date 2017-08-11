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Reuters: российские деньги дважды спасли правительство Мадуро от дефолта

Каракас платит нефтяными активами – агентство рассказало о тайных переговорах «Роснефти» и PDVSA

Как минимум в двух ситуациях правительство Венесуэлы использовало деньги, предоставленные Россией, чтобы избежать грозящего дефолта по бондам, сообщил Reuters высокопоставленный менеджер государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Деньги от России и «Роснефти» стали ключевым источником помощи правительству Николаса Мадуро, которое пытается избежать как суверенного дефолта, так и политического переворота в стране. Правящий режим все больше обращается к России за кредитами, а взамен предлагает ценные нефтяные активы, принадлежащие государству, говорят источники агентства.

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