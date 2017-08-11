Reuters: российские деньги дважды спасли правительство Мадуро от дефолта
Каракас платит нефтяными активами – агентство рассказало о тайных переговорах «Роснефти» и PDVSA
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Правящий режим все больше обращается к России за кредитами, а взамен предлагает ценные нефтяные активы, принадлежащие государству, говорят источники агентства
Carlos Becerra / Bloomberg
Как минимум в двух ситуациях правительство Венесуэлы использовало деньги, предоставленные Россией, чтобы избежать грозящего дефолта по бондам, сообщил Reuters высокопоставленный менеджер государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Деньги от России и «Роснефти» стали ключевым источником помощи правительству Николаса Мадуро, которое пытается избежать как суверенного дефолта, так и политического переворота в стране. Правящий режим все больше обращается к России за кредитами, а взамен предлагает ценные нефтяные активы, принадлежащие государству, говорят источники агентства.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}